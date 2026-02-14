Israel: Italia en la Junta de Paz para Gaza como observadora

Sin embargo, Giorgia Meloni aún no descarta la posibilidad de viajar personalmente a Washington para responder a la convocatoria de Donald Trump, quien se espera que anuncie un plan multimillonario de reconstrucción para la Franja el jueves ante los miembros del organismo que él creó.

Siguen existiendo problemas constitucionales y la petición al presidente estadounidense de modificar los estatutos de la Junta todavía no ha encontrado respuesta concreta, pero la premier sigue convencida de que no es prudente excluirse de la iniciativa.

Así, mientras desde Múnich resuenan las palabras del canciller alemán Friedrich Merz, que marcan la "brecha" entre Europa y Estados Unidos, y desde Bruselas llegan las "reservas" de la UE sobre la Junta, Meloni, en Adís Abeba, reitera su estrategia de equilibrio en las relaciones transatlánticas y anuncia que Italia no estará ausente de Washington.

La oposición reacciona de inmediato, y el Partido Democrático (PD) la tacha de "otra farsa de la derecha". Nicola Fratoianni, de AVS, advierte al gobierno: "No puede 'involucrar a nuestro país en ese tipo de comité de negocios', y en cualquier caso debe 'pasar por el Parlamento'".

Meloni afirma que "la propensión al diálogo está en el ADN de Italia", como observa en su discurso ante la Asamblea de la Unión Africana, el último acto de una visita de dos días a Etiopía centrada en el Plan Mattei. No hay rueda de prensa al final. La primera ministra solo responde a algunos periodistas que se cruzan en su camino tras su discurso ante los líderes africanos.

Se parte de la embestida del ataque del canciller alemán, recibida con frialdad en Roma tras semanas de desacuerdo sobre diversos temas. La premisa es que "nos encontramos en una fase muy compleja en las relaciones internacionales, y en una fase particular en las relaciones entre Europa y Estados Unidos".

Meloni dividió su opinión sobre Merz: coincide en que "Europa debe hacer más en materia de seguridad, en la columna vertebral europea de la OTAN"; mientras que discrepa de sus críticas a la cultura MAGA, afirmando que "son consideraciones políticas; cada líder las toma a su antojo".

La primera ministra confirmó entonces la presencia de Italia en la reunión de la Junta, que Tajani había anticipado poco antes en la Conferencia de Seguridad de Múnich: "Es importante hacerlo para la reconstrucción de Gaza", enfatizó el ministro de Asuntos Exteriores, "y la Comisión Europea también participará". Meloni explicó que la invitación "como país observador es una buena solución al problema de la compatibilidad constitucional".

"Aún tenemos que ver a qué nivel participaremos", pero la respuesta de Roma será "positiva", añadió, porque "con todo el trabajo que Italia ha realizado, está realizando y debe realizar en Medio Oriente para estabilizar una situación muy compleja y frágil, es necesaria la presencia italiana y también europea".

Antes de su discurso, el mensaje de Abu Mazen resonó en la sala dedicada a Nelson Mandela. El presidente de la ANP denunció que "500 palestinos han muerto desde el alto el fuego" y recalcó la urgencia de eliminar "los obstáculos que Israel opone a la Fase 2", incluidos los que se oponen al comité tecnocrático encargado de gobernar Gaza bajo la supervisión de la Junta de Paz.

En el Palacio Chigi, se están llevando a cabo horas de deliberaciones detalladas. La decisión final también será el resultado de los contactos entre la primera ministra y otros líderes europeos. Se está examinando la adhesión. Se espera la llegada de una veintena de delegaciones a Washington, con la presión estadounidense sobre la participación europea. "Supongo que también estarán allí otros países europeos", explica la primera ministra.

"Veo a los países mediterráneos de la costa este especialmente interesados". Esto incluye a Turquía. El Kremlin aclaró en los últimos días que no enviará representantes, y entre los europeos, Viktor Orban confirmó su presencia. Mientras tanto, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos prometieron una contribución de más de mil millones, una cantidad que, de abonarse durante el primer año, garantiza la membresía permanente en la Junta. Este es uno de los aspectos que hacen que el estatuto sea incompatible con la Constitución italiana.

(ANSA).