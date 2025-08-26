Israel: “Italia es el país que más hace por Gaza”, Tajani

En una entrevista radial, Tajani rechazó las críticas de la oposición italiana al gobierno de Giorgia Meloni por no hacer lo suficiente para prevenir las masacres en el enclave palestino.

“Italia es el país que más hace por Gaza. Los demás solo hablan, nosotros salvamos vidas. Los periodistas deben poder trabajar sin arriesgar sus vidas”, declaró el también vicepremier.

Tajani enfatizó que parece que “el mundo entero no puede hacer otra cosa”, pero cada día la administración de Giorgia Meloni denuncia y condena lo que está sucediendo, además de presionar constantemente al gobierno israelí.

“Y, a diferencia de muchos que solo hablan, Italia está tomando medidas concretas. Estamos salvando vidas humanas y somos el país occidental que ha acogido al mayor número de refugiados de Gaza”, enfatizó.

Según Tajani, “salvar vidas humanas es un compromiso concreto” y el gobierno italiano lo está cumpliendo. Incluso recordó que lo trató con el papa León XIV durante una reunión el pasado lunes en el Vaticano.

El canciller reafirmó que “hasta ahora, el reconocimiento de Palestina por parte de otros países no ha tenido ningún impacto”, principalmente porque “primero debemos crear las condiciones para su creación, para lo cual estamos haciendo todos los esfuerzos a nivel internacional, y solo entonces reconocerla”.

Para el viceprimer ministro italiano, “actualmente, el Estado palestino no existe, y reconocerlo no tendría sentido”.

Finalmente, Tajani reiteró su condena por el asesinato de cinco periodistas en el ataque israelí al hospital de Khan Younis, en el enclave palestino. “Lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable. Los periodistas deben poder trabajar sin arriesgar sus vidas a diario”, concluyó. (ANSA).