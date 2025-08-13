Israel: Italia honra a los niños muertos en la guerra

Se trata de una iniciativa del arzobispo y presidente de la Confederación Episcopal de Italia (CEI), cardenal Matteo Maria Zuppi, y de los monjes de la Piccola Famiglia dell'Annunziata.

También se retomará el llamamiento del papa León XIV por la paz, para que callen las armas, se detengan los conflictos y no se emprendan nuevas iniciativas, ya que "la verdadera paz requiere la deposición valiente de las armas, sobre todo de aquellas que tienen el poder de crear una catástrofe", con la invitación a rezar por un mundo "donde los conflictos se afronten no con las armas sino con el diálogo".

Los nombres de las víctimas (entre cero y 12 años) fueron tomados de listas oficiales.

"Las víctimas israelíes son 16, identificadas gracias a un documento textual proporcionado por el gobierno, con fotos e historias. Las víctimas palestinas son alrededor de 12.000, contenidas en una lista con edad, nombres en árabe y transliterados. Esto fue proporcionado por el ministerio de salud de Gaza e informado por The Washington Post en orden de edad", explicó al diario Avvenire Paolo Barabino, superior de la Piccola Famiglia dell'Annunziata.

La elección del lugar de lectura y oración está cargada de significados simbólicos.

Entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 1944, Monte Sole, en los Apeninos boloñeses, fue escenario de una de las más atroces masacres cometidas por las tropas nazis en Italia: alrededor de 770 civiles, muchos de ellos niños, fueron víctimas de una brutal redada.

En la iglesia de Casaglia los habitantes buscaron refugio, pero los soldados alemanes no les dejaron escapar.

El párroco, don Ubaldo Marchioni, fue asesinado con una ráfaga de metralleta junto a tres ancianos y en el cercano cementerio 197 personas, entre ellas 52 niños, fueron masacradas.

La violencia de los nazifascistas arrasó también las aldeas vecinas.

"El río de sangre que desde hace casi dos años corre en Gaza y en Tierra Santa -dijo Barabino- nos interroga cada vez más profundamente, empujándonos a un gesto fuerte de intercesión.

Cada víctima de cada conflicto y particularmente los niños no son nunca simplemente un número, sino un rostro, un nombre y una historia". (ANSA).