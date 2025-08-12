Israel: Italia recibe a 34 niños y familias de Gaza

Se trata de la mayor operación de evacuación médica realizada desde enero de 2024, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores en una nota de acreditación.

El convoy humanitario incluye tres vuelos especiales de la Fuerza Aérea Italiana que transportarán a más de 30 menores, acompañados de sus familias, a Italia, para un total de casi 120 personas.

Además de arribar a Ciampino, otros jóvenes pacientes también llegarán a los aeropuertos de Milán Linate y Pisa, antes de ser trasladados a centros sanitarios de toda Italia que les brindarán la atención necesaria.

La operación está coordinada por la Presidencia del Consejo de Ministros, gracias a la conexión entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Departamento de Protección Civil, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

La iniciativa amplía las actividades humanitarias de Italia para la población civil de la Franja, en el marco del proyecto "Alimentos para Gaza", incluyendo asistencia médica y sanitaria.

Gracias a esta última evacuación médica, el número de niños de Gaza y sus familias (580 personas en total) acogidos en Italia en el marco de las operaciones humanitarias llevadas a cabo por Italia superó los 180, confirmando el cuarto puesto de la misma en el mundo -y el primero entre los países occidentales- en haber organizado la evacuación y el traslado de pacientes de la Franja a hospitales especializados.

Se invita a los periodistas y fotógrafos interesados en cubrir la llegada a solicitar su acreditación enviando una solicitud con su nombre, apellido, lugar y fecha de nacimiento, número de teléfono y una copia de su documento de identidad y tarjeta profesional a accreditamentostampa@esteri.it antes de las 12 hora local del miércoles 13 de agosto de 2025.

Quienes deseen estacionar su vehículo en el aeropuerto (zona militar) deberán proporcionar también la marca y la matrícula de su vehículo a la dirección indicada anteriormente.

Los representantes de prensa acreditados deberán estar en el Aeropuerto Militar de Ciampino antes de las 18:45 hora local.

(ANSA).