Israel: Italia y otros 8 países: "No a ocupación de Gaza"

Por Laurence Fig…-Talamanca (ANSA) - ROMA, 09 AGO - "Rechazamos enérgicamente la decisión del Gabinete de Seguridad israelí de lanzar otra operación militar a gran escala en Gaza". La oposición de la comunidad internacional a los planes de Benjamin Netanyahu de tomar el control de Gaza City, desplazando a más de un millón de palestinos, ha pasado de la noche a la mañana de las condenas de gobiernos individuales a una declaración conjunta de nueve países, incluida Italia. Todos están convencidos de que prolongar la guerra en la Franja "empeorará la catastrófica situación humanitaria, pondrá en peligro la vida de los rehenes y aumentará el riesgo de un éxodo masivo de civiles", con el riesgo de violar el derecho internacional.

El texto reitera la necesidad de "un alto el fuego inmediato y permanente, que también permita la prestación de asistencia humanitaria" adecuada en Gaza, donde la situación es "catastrófica". Exige a Hamás la liberación de todos los rehenes, su desmilitarización y "su exclusión de cualquier forma de gobierno en la Franja, donde la Autoridad Nacional Palestina debe desempeñar un papel central".

La declaración, firmada inicialmente por el ministro italiano Antonio Tajani y sus colegas de Alemania, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, busca forjar una posición común, incluso ante el silencio tolerante de Estados Unidos, sin provocar, sin embargo, una división en Occidente.

Con el paso de las horas, Canadá, Austria, Noruega y la Francia de Emmanuel Macron se sumaron, decididos a reconocer el Estado de Palestina en septiembre para presentar a Israel un hecho consumado. Este reconocimiento es considerado prematuro por Roma y Berlín, quienes han impulsado conjuntamente la declaración conjunta.

La declaración enfatiza el compromiso compartido con "la implementación de una solución negociada de dos Estados". Sin embargo, no faltan presiones sobre Giorgia Meloni, recientemente por parte de los sindicatos CGIL, CISL y UIL, para que "reconozca al Estado de Palestina, junto con el Estado de Israel, con igualdad de derechos y responsabilidades".

Rusia y una veintena de países árabes y musulmanes también han condenado el plan israelí, calificándolo de "escalada peligrosa". Empero, la presidencia de la ANP denunció que Israel ignora "las críticas de las potencias mundiales", lo que supone "un desafío y una provocación sin precedentes a la voluntad internacional de lograr la paz".

De acuerdo con fuentes consultadas por Ynet, Netanyahu concibió el plan —actualmente sin fecha de inicio— "para preservar su gobierno y ganar tiempo", lo que le da margen para ponerle fin en cualquier momento.

“Hay salidas si se reanudan las negociaciones, y se espera que así sea”, afirmaron las fuentes.

Una reanudación de las negociaciones en la que los países mediadores están trabajando eficazmente, con el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, regresando a Europa —esta vez a Ibiza, según Axios— para reunirse con el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, y discutir un nuevo plan para poner fin a la guerra en Gaza y liberar a los rehenes, evitando así una nueva ofensiva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Fuentes cercanas a Hamás confirmaron a Ynet que se están llevando a cabo intensas conversaciones, con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar, con el objetivo de evitar “una toma generalizada del control israelí de la Franja de Gaza”.

La facción palestina presentó una nueva propuesta que incluye el fin de la guerra, la retirada israelí completa, la desmilitarización de los grupos armados palestinos, el exilio de los líderes militares de Hamás y el establecimiento de una nueva autoridad civil para gestionar la Franja junto con una fuerza policial profesional.

“Hamás declara flexibilidad en las negociaciones, pero también se prepara para reanudar los combates si la propuesta es rechazada”, advirtieron las fuentes.

Miles de israelíes han vuelto a salir a las calles contra el plan de Netanyahu. Las familias de los rehenes acusan al gobierno de abandonar a sus seres queridos y convocan a una huelga general: “El silencio mata. Estamos bloqueando la economía de Israel. Es la única manera de detener todo esto”.

(ANSA).