Israel: Jefe del Estado Mayor israelí acepta ataque a Gaza

Por Laurence Figá-Talamanca (ANSA) - ROMA, 13 AGO - Israel sigue adelante con su plan de expandir su ofensiva en Gaza, a pesar de los llamamientos internacionales para evitar una mayor escalada en una situación humanitaria dramática.

El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, que expresó sus dudas sobre la operación durante la larga y tensa reunión del Gabinete de Guerra —para luego ceder a las órdenes políticas—, aprobó el marco general del plan operativo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para la Franja, que incluye, entre otras cosas, la ocupación, en los próximos meses, de la ciudad de Gaza y varios campos de refugiados, considerados los últimos bastiones de Hamás.

El objetivo declarado del primer ministro, Benjamín Netanyahu, es asestar el golpe final al grupo terrorista y rescatar a los últimos 49 rehenes (de los cuales se cree que solo unos 20 siguen con vida), mientras que los países mediadores intentan evitar una nueva operación militar judía reanudando las negociaciones y presentando nuevas propuestas.

Hamás afirmó que las fuerzas israelíes intensificaron las incursiones "agresivas" justamente en Gaza City, y denunció asimismo "una peligrosa escalada tendiente a imponer una nueva realidad en el terreno a través de la fuerza, mediante una política de tierra arrasada y la completa destrucción de propiedades civiles".

Fuentes médicas informaron a la agencia palestina de noticias WAFA que al menos 81 personas murieron en ataques de las FDI en las últimas horas en diversos lugares, más de la mitad de ellas (45) en la ciudad de Gaza, donde el plan de Netanyahu prevé el desplazamiento de un millón de personas.

De acuerdo con informes, una delegación de Hamás dio a conocer a los mediadores, en una reunión en El Cairo con el jefe de inteligencia egipcio, que se les necesitaba urgentemente para reanudar las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. "La amenaza israelí de conquistar la ciudad de Gaza ha llevado a Hamás a El Cairo", declaró un funcionario egipcio al sitio web Ynet, añadiendo que Egipto también planea invitar a un equipo negociador israelí a la capital egipcia en los próximos días.

Una nueva propuesta para un acuerdo integral está sobre la mesa de negociación, después de que Netanyahu rechazara cualquier posibilidad de un acuerdo parcial: para poner fin a la guerra, Israel exige la liberación de todos los rehenes juntos, tanto vivos como muertos, y ya no en pequeños grupos.

Esto se produce a cambio de la tregua de 60 días prevista en el borrador propuesto por el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, que previamente fracasó.

La nueva proposición —desarrollada por Egipto y Qatar junto con Turquía— contempla, además de la liberación de todos los rehenes, el fin de los combates, la desmilitarización de Gaza y el exilio de algunos líderes militares de Hamás de la Franja.

"Contrariamente a lo que algunos dicen, un acuerdo integral es más fácil: un acuerdo parcial solo retrasa los obstáculos", comentó la fuente egipcia, añadiendo que "Hamás desea sinceramente poner fin a la guerra, pero no cree que Israel cese en sus intentos de eliminarlo. Están dispuestos a desarmarse, pero necesitan garantías". El funcionario, sin embargo, habló de un "optimismo cauteloso" en El Cairo.

Mientras tanto, la viceministra israelí de Asuntos Exteriores, Sharren Haskel, llegó a Sudán del Sur para reuniones oficiales: "Firmé un memorando diplomático de entendimiento y visité un centro traumatológico israelí que salvó las vidas de decenas de niños", escribió en la red X, mientras que el gobierno del país africano, desgarrado por la guerra, negó que los contactos con Israel se refieran al traslado de palestinos de la Franja de Gaza a su territorio, calificando la noticia de "infundada". (ANSA).