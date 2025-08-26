Israel: Jornada de protesta por rehenes

"La jornada de movilización, anunciada por el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, comenzó a las 6:29 a. m., hora a la que Hamás lanzó su ataque el 7 de octubre de 2023, con manifestantes desplegando banderas israelíes frente a la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv", escribió The Times of Israel.

Posteriormente, "las protestas se extendieron a las 7 a. m. en las principales intersecciones de todo el país", agrega el diario, que recuerda que habría manifestaciones durante todo el día en Tel Aviv, y marchas en todo el país.

La jornada culminará por la noche con una gran marcha desde la estación de tren Savidor de Tel Aviv hasta la Plaza de los Rehenes, donde tendrá lugar la protesta final.

Los medios israelíes informaron que grupos de manifestantes también se congregaron frente a las casas de varios ministros en todo el país.

"Hay una oferta sobre la mesa. Exigimos que nuestros líderes se sienten a la mesa de negociaciones y no se retiren hasta que se alcance un acuerdo", declaró Hagit Chen, cuyo hijo fue secuestrado por militantes de Hamás en octubre de 2023, según un comunicado publicado por el Foro.

El gobierno celebrará una reunión del Gabinete de Seguridad esta tarde: la agenda no se ha anunciado oficialmente, pero los medios locales informaron que podría referirse a la reanudación de las negociaciones para un acuerdo de alto el fuego y la liberación de los rehenes.

A principios de agosto, el Gabinete aprobó un plan para la captura militar de la ciudad de Gaza, lo que reavivó los temores por la seguridad de los rehenes y una nueva ola de protestas que han visto a decenas de miles de personas salir a las calles en todo el país en las últimas semanas.

La semana pasada, el primer ministro Netanyahu ordenó el inicio inmediato de las conversaciones para asegurar la liberación de todos los prisioneros restantes en Gaza, al tiempo que redoblaba los planes para una nueva ofensiva para capturar la ciudad más grande de la Franja.

Unos días antes, Hamás anunció que había aceptado una nueva propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores, que pedía la liberación escalonada de rehenes durante un período inicial de 60 días a cambio de prisioneros palestinos retenidos por Israel. (ANSA).