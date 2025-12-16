Israel: Joven palestino muerto a manos de colonos en Cisjordania

Muheeb Ahmed Jibril murió poco después del cortejo fúnebre de otro adolescente asesinado el lunes, informó la agencia, citando al alcalde de Tuqu, donde ocurrió el incidente.

"Mientras los asistentes al funeral se dispersaban, varios jóvenes permanecieron en la entrada norte de la ciudad. Un colono salió entonces de su vehículo y abrió fuego directamente contra ellos, matando a Jibril e hiriendo gravemente a otro joven", refirió WAFA.

Contactado por la prensa internacional, el ejército israelí declaró que sus tropas fueron enviadas a la zona "tras un informe sobre terroristas enmascarados que lanzaban piedras y balas de pintura contra vehículos civiles israelíes que circulaban por una carretera principal, lo que representaba un peligro considerable para los pasajeros".

El ejército afirmó que "trabajaba para restablecer el orden" y que tenía conocimiento de que un palestino había recibido un disparo y posteriormente había fallecido a causa de sus heridas.

