Israel: Juan Manuel Santos exige actuar ya en Gaza

“Hoy quiero compartir nuestra consternación e indignación ante la hambruna masiva que hay en Gaza, como consecuencia deliberada por parte de Israel, para la entrada de ayuda humanitaria. Mis colegas Elders, Mary Robinson y Helen Clark, visitaron ayer el paso fronterizo de Rafah y han compartido sus impresiones con el mundo, lo que evidenciaron es profundamente perturbador”, afirmó hoy Santos, en un mensaje en sus redes sociales.

El Nobel de Paz sostuvo que Robinson, expresidenta de Irlanda y exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos; y Clark, exprimera ministra de Nueva Zelanda y administradora del PNUD, confirmaron que lo que se vive en Gaza es un “genocidio”.

“No solo vieron pruebas de que se ha impedido la entrada de alimentos y ayuda médica, sino que escucharon testimonios sobre el asesinato de civiles palestinos, incluso de niños, mientras intentaban acceder a la ayuda dentro de Gaza; por lo menos 36 niños murieron de hambre solo en el mes de julio”, denunció.

Ante esta situación, Santos dijo que los “líderes políticos tienen el poder y la obligación legal de aplicar medidas para presionar al gobierno de Israel, para que ponga fin a esos crímenes atroces”, al sostener que esto es “urgente” dado “el plan del primer ministro Netanyahu de tomar el control de la ciudad de Gaza”.

Los Elders son una organización que convoca a líderes globales en torno a la defensa de la paz, la justicia, los derechos humanos y el medio ambiente. (ANSA).