Israel jugará con un brazalete negro ante Italia por atentado en Jerusalén

La selección de fútbol de Israel lucirá un brazalete negro durante su partido de clasificación para el Mundial 2026 contra Italia, este lunes en Debrecen (Hungría), en memoria de las víctimas del atentado en Jerusalén Este que dejó seis muertos.

"Debido al atentado en Jerusalén y a la muerte de seis israelíes, los jugadores israelíes jugarán con un brazalete negro", aceptó la UEFA, la confederación europea, informó la Federación Italiana de Fútbol.

Dos palestinos abrieron fuego este lunes en una estación de autobuses de Jerusalén Este y mataron a seis personas, informaron las autoridades israelíes, en uno de los ataques más mortíferos en la ciudad desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023.

El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, en Jerusalén Este, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel. Los dos atacantes murieron, según la policía.

Israel ocupa el segundo lugar en el grupo I de las clasificaciones europeas para el Mundial 2026 con nueve puntos, tres menos que Noruega (1º, 12 puntos) pero con tres más que Italia (3º, 6 puntos).

El primer lugar asegura la clasificación directa para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. El segundo lugar permite disputar los repechajes.

Israel juega sus partidos como local en Hungría desde la ofensiva de Israel en Gaza, en represalia por el ataque sangriento sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

