Israel.- Katz anuncia el cierre de la emisora de radio del Ejército de Israel por "dañar los esfuerzos de guerra"

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado este miércoles que el Gobierno tiene previsto cerrar la emisora de radio Galei Tzahal, operada por las propias Fuerzas Armadas del país, por considerar que "daña los esfuerzos de guerra y la moral" de los soldados.

Así, ha indicado que las emisiones finalizarán el próximo mes de marzo tras analizar una serie de quejas al respecto y presentar una propuesta ante el Gobierno, que deberá dar su visto bueno definitivo.

Para ello, Katz ha explicado que formará un equipo profesional en el seno del Ministerio de Defensa para supervisar el cierre de la cadena, ayudar a sus trabajadores a conseguir empleos alternativos y preservar la segunda emisora, encargada de emitir programas musicales.

En este sentido, ha defendido que esta medida "es necesaria para proteger el estatus del Ejército". "Esta radio fue establecida por el Gobierno israelí como una cadena militar que sirviera de voz para los soldados y sus familias, no como una plataforma para lanzar opiniones, muchas de las cuales van contra los propios militares", ha explicado.

"Durante los últimos años y especialmente durante la guerra, muchos soldados y civiles se han quejado de que la cadena no los representa y de que daña sus esfuerzos de guerra. Algunos enemigos interpretan incluso estos mensajes como si fueran parte de las propias fuerzas israelíes", ha lamentado, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

El anuncio de este miércoles ha llevado al Sindicato de Periodistas de Israel a asegurar que "luchará" contra la medida hasta que sea "suspendida" por completo: "Israel Katz no va a cerrar ningún medio de comunicación en el Estado de Israel". "El sindicato va a luchar contra esta decisión, que es mala, y la radio del Ejército no será cerrada", ha recalcado.

La posibilidad de cerrar esta emisora ha estado en el punto de mira de varios gobiernos en Israel y ha suscitado la polémica dado que la cadena es vista por muchos como una institución política y cultural.

Diferentes gobiernos y jefes del Ejército han debatido durante años si esta debe permanecer bajo control militar o ser transferida a una autoridad civil, si bien de momento la emisora seguía operativa.