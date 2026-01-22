Israel: Kushner presentó en Davos un plan para reconstruir Gaza con rascacielos

Kushner mostró mapas y una presentación con el "plan maestro" para el futuro de Gaza, que prevé una reconstrucción en fases a lo largo de tres años, con áreas residenciales, viviendas para trabajadores, "empleo al 100%" y desarrollo del turismo costero.

Las diapositivas incluyeron imágenes de rascacielos modernos alineados sobre el litoral de la Franja.

"Hay un plan general. Lo construyen en tres años", dijo Kushner al presentar el proyecto de la llamada "Nueva Gaza", que contempla también infraestructura, servicios básicos y oportunidades económicas para la población local, duramente afectada por más de un año de conflicto.

Trump retomó luego la palabra en el escenario y respaldó la iniciativa, destacando el valor estratégico del enclave desde una óptica inmobiliaria. "Soy un experto en bienes raíces y para mí la ubicación lo es todo. Miren esta posición sobre el mar, este pedazo de propiedad tan hermoso", afirmó el expresidente.

"Será realmente fantástico. Las personas que hoy viven tan mal vivirán muy bien", añadió.

De acuerdo con Kushner, el plan está condicionado a garantías de seguridad, comenzando por la desmilitarización de Hamas, así como por la creación de un sistema de gobierno transitorio que permita atraer inversiones internacionales y facilitar la reconstrucción.

El exasesor de la Casa Blanca sostuvo que el enclave palestino tiene un "potencial extraordinario" si se logra estabilizar la situación y garantizar un entorno seguro para los capitales extranjeros.

La presentación incluyó recreaciones artísticas de complejos residenciales de gran altura, zonas portuarias modernizadas y paseos costeros, en una propuesta que varios analistas compararon con un plan de desarrollo inmobiliario más que con una hoja de ruta política para la resolución del conflicto palestino-israelí.

Kushner instó además a sus críticos a "calmarse" y a "dar vuelta la página. Si creemos que la paz es posible, entonces la paz realmente puede ser posible", afirmó, defendiendo la iniciativa como una oportunidad histórica para transformar la Franja. (ANSA).