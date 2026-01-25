Israel: "La aviación civil israelí avisa a compañías aéreas de un período sensible"

Zakai señaló que la situación de seguridad sigue siendo "dinámica" y enfatizó que Israel podría volver a intervenir para cerrar su espacio aéreo, si es necesario, como ya hizo en los conflictos con Irán en abril y octubre de 2024, y en junio de 2025, mientras las autoridades continúan monitoreando y ajustándose a los desarrollos.

Channel 12 reportó que Zakai aclaró a las aerolíneas que se refería al fin de semana pasado, aunque la carta misma incluía referencias explícitas al próximo fin de semana.

En medio de las tensiones, las aerolíneas israelíes Arkia, Israir y El Al anunciaron esta noche una serie de flexibilizaciones y un refuerzo de los centros de asistencia.

Israel Air comunicó que, a partir de mañana lunes y hasta el miércoles, los pasajeros podrán adquirir una protección en caso de cancelación, que permite anular el vuelo por cualquier motivo hasta 3 días antes de la fecha de salida, en lugar de 7 días como se requiere actualmente.

Arkia aclaró que permitirá a los pasajeros que hayan reservado solo vuelos (sin paquetes de vacaciones) entre el 26 de enero de 2026 y el 9 de febrero de 2026 cancelar la reservación por cualquier motivo, sin penalización, hasta 48 horas antes de la fecha del vuelo y recibir un vale de crédito.

