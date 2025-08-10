Israel: La carrera de los desesperados entre ruinas en Gaza

Así, desde lo alto, las tripulaciones de los C-130 para las misiones humanitarias, incluida la italiana, certifican con sus propios ojos la angustia que el resto del mundo solo puede vivir a través de fotos.

Desde las ventanillas no hay ningún asidero visual que dé espacio a la vida en el norte de la Franja: tras el Mediterráneo, sobrevolando a baja altura, llegan las playas de la costa, los edificios desmoronados y las tiendas de los desplazados, que a su vez pueden haber sido ya desplazados.

Luego, a medida que se avanza, sin aviso, se produce un descenso a un abismo horizontal, donde los edificios parecen perder sus formas, como saponificados, hasta llegar a las sombras de edificaciones inexistentes convertidas en perímetros de escombros.

La geografía humana la capturan, paradójicamente, solo las cámaras de monitoreo externo de los C-130: aquí los fotogramas documentan la obstinación de los palestinos que se aferran a la vida, intentando correr tanto como los aviones para alcanzar las cargas que llueven desde arriba.

Nada es casualidad, pero hay que llegar al punto justo: ni demasiado lejos ni demasiado cerca, porque de lo contrario se corre el riesgo de ser aplastado por una tonelada de comida, como le ocurrió en el pasado a un joven de 14 años de la Franja.

El piloto que sobrevuela la zona con las cargas a bordo lo sabe bien y tiene la responsabilidad de cumplir la misión, porque los bloques de ayuda deben lanzarse solo en las "áreas seguras" indicadas por las autoridades jordanas.

"Hay que calcular de manera total, no podemos arriesgarnos y si las condiciones de seguridad no están, no se suelta nada; en ese caso, podemos intentar dar una vuelta", explica el comandante del avión de la Defensa italiana, un joven de la fuerza aérea con acento toscano, que hoy no puede permitirse errores de cálculo.

Llegan los 300 metros de espacio establecidos, el avión está inclinado con la puerta abierta y en pocos instantes se activa la guillotina: las cuerdas se rompen y las cargas deslizan sobre los rodillos en menos de tres segundos para caer al vacío, donde los paracaídas capturan el aire y se inflan, abandonando definitivamente el ruido ensordecedor de los motores del avión.

Misión cumplida, se gira hacia la base en los hangares de Amán.

Lo que queda es una carrera de 120 segundos entre los palestinos y el cielo, que solo el análisis de los fotogramas puede explicar.

El mapa dibujado por las autoridades jordanas, inevitablemente acordado con Israel, aparece más claro a través de los fotogramas capturados por los ojos electrónicos de los aviones: una arteria que lleva a la "área segura" divide en dos una zona más poblada de aquella totalmente desfigurada durante los bombardeos.

En esta ruta, a través de los fotogramas, se pueden identificar grupos de sombras negras que, junto con la llegada de los aviones, se acercan rápidamente a los puntos de descarga.

"Son tan pequeños en las imágenes.

“Parece que vemos hormigas acercándose a migajas”, reflexiona alguien en voz baja, consciente de que en realidad estamos observando seres humanos.

Quitándose los auriculares de piloto tras el aterrizaje, en la pista, el piloto reveló el impacto emocional: “Impresiona ver el color amarillo de la arena que de repente se mezcla con el gris del cemento de todas las construcciones destruidas. He podido ver personalmente lo que escuchaba y veía en los relatos de otros: tanta desolación, si pienso en los grandes hoteles y edificios que había antes y que ahora han desaparecido”.

Privados de la posibilidad de estar en el terreno, a veces lo inaceptable puede volverse menos indigesto para los medios y los ejércitos. Hoy, sin embargo, los miembros de la tripulación del C-130 italiano también se convirtieron en testigos. (ANSA).