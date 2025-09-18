Israel.- La fiscal general de Israel asegura que las "amenazas" por parte del Gobierno buscan "acabar con la democracia"

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, ha asegurado este jueves que las "amenazas" vertidas por parte de ministros del Gobierno encabezado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, tienen como objetivo "acabar con la democracia" y hacen peligrar el sistema judicial.

Así lo ha expresado durante una ceremonia con motivo de la jubilación del magistrado del Supremo Yosef Elron, donde ha arremetido contra las continuas "reprimendas" del Gobierno y ha lamentado los "intentos de socavar la independencia judicial".

"Lo peor de todo son los llamamientos de ministros y altos cargos, que no pretenden ceñirse al sistema", ha afirmado.

"Quiero recordar que pedir que se sorteen las órdenes judiciales no es un llamamiento a una reforma, es un llamamiento a socavar la democracia en un país sin leyes", ha aseverado, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

El propio Elron ha hecho referencia a la importancia de adherirse a las resoluciones judiciales y ha advertido de que la "obediencia a las leyes debe ser la norma general que guíe a los ciudadanos y a las instituciones".

Por su parte, el presidente del Supremo, Isaac Amit, ha indicado que el sistema judicial "no es propiedad de nadie", mientras que el ministro de Justicia, Yariv Levin, ha señalado en varias ocasiones que "no respetará las resoluciones judiciales en casos determinados".

Levin sigue negándose a nombrar a nuevos magistrados para el Supremo tras la salida en 2023 de la ahora expresidenta de la corte Esther Hayut. Ahora, tras la jubilación de Elron, serán cuatro las vacantes en el tribunal.

Mientras, el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, ha desafiado abiertamente a los tribunales.