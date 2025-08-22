Israel: La gente de Gaza no tiene adónde ir, ONU

.

Según la directora de la agencia de la ONU, la población se enfrenta a una elección imposible e insostenible: "Los palestinos eligen quedarse en Gaza porque, si no mueren allí, morirán en cualquier otro lugar. No tienen adónde ir".

La funcionaria de la ONU denunció que "la zona segura, Al Mawasi, sigue siendo bombardeada" y crece el temor ante la ratificación del gobierno de Benyamin Netanyahu del plan para tomar el control de Gaza.

Martí expresó su escepticismo respecto a las intenciones de paz del primer ministro israelí: ."Llevamos meses oyendo a Netanyahu hablar de negociaciones de paz, y sigue masacrando cada vez más, con planes cada vez más enrevesados contra la población gazatí", señaló.

