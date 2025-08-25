Israel: La ira de Macron contra el embajador de EEUU

El diplomático había hablado de una "falta de acción suficiente" contra el antisemitismo por parte del presidente, Emmanuel Macron. Afirmaciones que París calificó de "inaceptables".

Macron había recibido de Kushner, nombrado hace pocas semanas, una carta en la que expresaba su "profunda preocupación ante el brote de antisemitismo en Francia y la ausencia de una acción suficiente por parte del gobierno para combatirlo".

De hecho, el embajador se posicionó a favor de las recientes críticas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, una iniciativa que, según Francia, viola el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado.

La convocatoria de un embajador estadounidense al Quai d'Orsay es un evento raro, pero que tiene precedentes. En octubre de 2013, el representante de Washington, Charles H.

Rivkin, fue convocado tras las revelaciones de Edward Snowden, según las cuales la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) había interceptado comunicaciones en territorio francés.

En junio de 2015, fue el turno de Jane Hartley, la diplomática que lo había reemplazado, quien también fue llamada a aclarar documentos de Wikileaks sobre las interceptaciones por parte de la NSA de llamadas de presidentes como Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy y Francois Hollande.

Las acusaciones de no hacer lo suficiente contra el antisemitismo llegaron pocos días después de la ofensiva del premier israelí, Benjamin Netanyahu, contra Macron, acusado de "alimentar el fuego antisemita" con su apelación al reconocimiento de Palestina.

El Eliseo rechazó las acusaciones, considerándolas "erróneas e indignas", prometiendo que "no quedarán sin respuesta".

Para Kushner, se trató de "declaraciones que ofenden a Israel", además del anuncio de reconocimiento de Palestina que "alienta a los extremistas, fomenta la violencia y pone en peligro al judaísmo en Francia".

Según el embajador, "no pasa un día en Francia sin que judíos sean agredidos en la calle, sin que sinagogas y escuelas sean dañadas y sin que negocios pertenecientes a judíos sean devastados".

Los actos antisemitas en Francia aumentaron notablemente desde el 7 de octubre de 2023, fecha del ataque de Hamás y del inicio de la guerra en Gaza por parte de Israel, que ya causó la muerte de casi 63.000 personas y de cerca de unos 158.000 heridos. (ANSA).