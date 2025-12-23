Israel.- La Knesset extiende por dos años la orden que permite el cierre de medios extranjeros en Israel

MADRID, 23 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El Parlamento de Israel ha aprobado el proyecto de ley que extiende por dos años más la orden temporal que permite al ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, suspender las emisiones de medios de comunicación extranjeros en el país, incluso si este no se encuentra bajo estado de emergencia. La Knesset ha aprobado en segunda y tercera lecturas un proyecto de ley que elimina la necesidad de una autorización judicial para cerrar un medio de comunicación y prorroga por dos años más la ley de emergencia conocida como 'Ley Al Yazira', según informa el diario 'Haaretz'. Además, la desvincula de la existencia de un estado de emergencia, a diferencia de lo que ocurrió en abril de 2024, cuando se promulgó la orden temporal que cerró la oficina en Israel de la cadena de televisión Al Yazira —de ahí el nombre del proyecto—, y que permitió un mes más tarde la suspensión de sus emisiones en este país. La iniciativa, que ha salido adelante con 22 votos a favor y diez en contra —incluidos los de nueve diputados árabes, según el canal qatarí—, permite a Karhi extender el cierre de Al Yazira hasta finales de 2027. Además le otorga tanto a él como al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la facultad para confiscar equipos de medios extranjeros si consideran que representan una amenaza para la seguridad del Estado.