Israel: la ONU declara oficialmente hambruna en Gaza

"Utilizar el hambre como medio de presión es un crimen de guerra y las muertes resultantes también pueden constituir un crimen de guerra de homicidio voluntario", denunció hoy el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.

Turk comentó así la divulgación del informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, siglas en inglés) que declaró el estado de hambruna en la Gobernación de Gaza, por primera vez en Medio Oriente.

Para Turk, esto es consecuencia directa de las medidas del gobierno israelí, que ha restringido ilegalmente la entrada y distribución de ayuda humanitaria y otros suministros necesarios para la supervivencia de la población civil en la Franja de Gaza.

El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador de Emergencias de la ONU, Tom Fletcher, también cree que se trata de una hambruna evitable causada por la obstrucción sistemática de la ayuda por parte de Israel.

Turk instó a las autoridades israelíes a tomar medidas inmediatas para poner fin a la hambruna y evitar más pérdidas de vidas: "Deben garantizar la entrega inmediata de suficiente ayuda humanitaria y el pleno acceso a las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias".

Poco antes, el IPC había declarado la situación de hambruna en Gaza donde, según sus expertos, 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica", que atribuyó al gobierno israelí, que rechazó las acusaciones.

La hambruna en Gaza "podría haberse evitado" sin la "obstrucción sistemática de Israel", acusó el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, en Ginebra.

“Esta hambruna nos perseguirá y debe perseguirnos a todos”, insistió con gravedad.

Israel rechazó una declaración sesgada y “basada en mentiras de Hamás” y afirmó que “no hay hambruna en Gaza”.

Ante las acusaciones de Israel, el responsable de seguridad alimentaria del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Jean-Martin Bauer, respondió que “el IPC es la referencia absoluta para los análisis de seguridad alimentaria a nivel mundial”.

Tras meses de advertencias sobre la hambruna en el territorio palestino devastado por la guerra, el IPC, con sede en Roma, finalmente confirmó que se está produciendo una hambruna en la gobernación de Gaza (ciudad de Gaza y alrededores), y se espera que se extienda a las gobernaciones de Deir el-Balah y Khan Yunis a finales de septiembre.

Según la ONU, aproximadamente un millón de personas viven actualmente en la Gobernación de Gaza, así como medio millón en Deir el-Balah y otro medio millón en Khan Yunis.

La ONU estima que las condiciones en el norte de Gaza son tan “graves, o incluso peores”, que en la Gobernación de Gaza, pero el acceso limitado a los datos en esta zona impide al IPC emitir una evaluación.

Según expertos de la ONU, más de medio millón de personas en Gaza se enfrentan a condiciones “catastróficas”, el nivel más alto de penuria alimentaria en el IPC, caracterizado por la hambruna y la muerte.

Se espera que esta cifra, basada en la información recopilada hasta el 15 de agosto, aumente a casi 641.000 para finales de septiembre.

Además, la desnutrición infantil en Gaza “se está acelerando a un ritmo catastrófico”, señaló la ONU. “Solo en julio, se identificó a más de 12.000 niños con desnutrición aguda, la cifra mensual más alta jamás registrada”.

“No podemos permitir que esta situación continúe impunemente”, declaró el Secretario General de la ONU, António Guterres. “Necesitamos un alto el fuego inmediato, la liberación inmediata de todos los rehenes y un acceso humanitario pleno y sin trabas”, añadió.

Según el Comité de Protección Infantil (CPI), este es el deterioro más grave de la situación desde que comenzó a analizar la Franja de Gaza.

Para esta organización, una hambruna está en marcha cuando se dan tres elementos: al menos el 20% de los hogares (uno de cada cinco) se enfrenta a una escasez extrema de alimentos, al menos el 30% de los niños menores de cinco años (uno de cada tres) sufre desnutrición aguda y al menos dos personas de cada 10.000 mueren de hambre cada día. (ANSA).