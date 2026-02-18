Israel: la UE considera brindar apoyo al Comité de Administración de Gaza

Así lo reportó un documento no oficial del Servicio de Acción Exterior de la Comisión Europea (SEAE-EEAS) distribuido entre estados miembros antes del Consejo de Asuntos Exteriores de la próxima semana, al que tuvo acceso ANSA.

"La decisión de no ser miembro del Consejo de Paz no afecta nuestro compromiso continuo con el éxito del Plan de Paz, de conformidad con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU", afirma el preámbulo.

"El Comisionado Šuica participará como observador en la reunión inaugural del Consejo de Paz el 19 de febrero", agregó el texto.

El último punto del documento destaca que "la Unión Europea promueve un enfoque de recuperación y reconstrucción oportuna [en Gaza] que integre consideraciones humanitarias, de desarrollo y de seguridad, y que la financiación para el desarrollo se base en proyectos iniciales centrados en la ayuda humanitaria y la recuperación oportuna".

La Comisión "ya está examinando un conjunto seleccionado de acciones de apoyo rápido en Gaza, si las condiciones lo permiten, que complementarán las actividades financiadas a través del Mecanismo de Intermediación Financiera de la Junta para la Paz". (ANSA).