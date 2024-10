Israel lanza ataques de represalia contra Irán, con riesgo de generar una escalada en Oriente Medio

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel lanzó una serie de bombardeos contra Irán el sábado, y afirmó que atacó objetivos militares en represalia por los misiles balísticos que la República Islámica disparó contra Israel a principios de mes. Se oyeron explosiones en Teherán, la capital iraní, aunque no había información por el momento sobre daños o víctimas.

El ataque podría acercar a los archienemigos a una guerra total en un momento de elevadas tensiones en Oriente Medio, donde las milicias respaldadas por Irán —incluidas Hamás en Gaza y Hezbollah en Líbano— ya están en guerra con Israel.

El ejército israelí dijo el sábado que había lanzado “ataques precisos contra objetivos militares en Irán”, y, según dos funcionarios israelíes, sus objetivos no incluían instalaciones nucleares o petroleras. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir la operación en curso con los medios de comunicación.

“El régimen de Irán y sus asociados en la región han estado atacando implacablemente a Israel desde el 7 de octubre... incluyendo ataques directos desde suelo iraní”, dijo el portavoz del ejército israelí, contraalmirante Daniel Hagari, en un mensaje pregrabado en video.

“Como cualquier país soberano en el mundo, el Estado de Israel tiene el derecho y el deber de responder”, añadió.

La prensa estatal iraní reconoció que se escucharon explosiones en Teherán y dijo que algunos de los sonidos procedían de los sistemas de defensa antiaérea alrededor de la ciudad. Pero más allá de una breve referencia, la televisión estatal iraní no ofreció más detalles e incluso empezó a mostrar lo que describió como imágenes en directo de hombres cargando camiones en un mercado de verduras de Teherán, en un intento de restar importancia al ataque.

Un residente de Teherán dijo a The Associated Press que se escucharon al menos siete explosiones que sacudieron los alrededores. El residente habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Los habitantes de Teherán pudieron ver lo que parecía ser munición trazadora en el cielo mientras se oían las explosiones. Otras imágenes mostraban lo que parecían misiles tierra-aire y otras detonaciones.

Irán cerró el espacio aéreo del país a primera hora del sábado, y los datos de seguimiento de vuelos analizados por The Associated Press mostraban que las aerolíneas comerciales habían abandonado ampliamente los cielos de Irán, Irak, Siria y Líbano.

En Siria, la agencia de noticias estatal SANA, citando a un oficial militar no identificado, informó que “andanadas de misiles fueron lanzados desde la dirección del Golán sirio ocupado y los territorios libaneses contra algunos emplazamientos militares en las regiones del sur y el centro” del país la madrugada del sábado. Las defensas antiaéreas sirias habían derribado algunos de los misiles, añadió. No había información sobre víctimas hasta el momento.

Irán ha lanzado dos ataques con misiles balísticos contra Israel en los últimos meses, en medio de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, que comenzó el 7 de octubre de 2023. Israel también ha lanzado una invasión terrestre y bombardeos contra Líbano.

Israel había prometido atacar duramente a Irán tras el ataque del 1 de octubre. Irán dijo que ese bombardeo fue en respuesta a los mortíferos ataques israelíes contra Hezbollah en Líbano, y ha prometido responder a cualquier ataque de represalia.

Dos funcionarios estadounidenses afirmaron que Israel había notificado a Estados Unidos de los ataques con antelación. Dijeron que Estados Unidos no estaba implicado en la operación. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para poder discutir una operación en curso.

___

Los periodistas de The Associated Press Amir Vahdat en Teherán, Irán; Abby Sewell en Beirut; y Lolita C. Baldor, Farnoush Amiri y Zeke Miller en Washington contribuyeron a este despacho.

AP