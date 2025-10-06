Israel lanza nuevos ataques en Gaza en medio de los contactos para un posible alto el fuego

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha ejecutado nuevos ataques en las últimas horas contra supuestos integrantes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en medio de los esfuerzos diplomáticos por sacar adelante un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza a raíz de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así, ha asegurado que sus tropas "eliminaron una célula terrorista armada con explosivos y morteros" en la ciudad de Gaza (norte), así como otra "célula" responsable del lanzamiento de un proyectil de mortero que dejó un soldado herido de levedad. Posteriormente, fue "eliminado" un "escuadrón terrorista" que atacó a sus fuerzas, sin causar víctimas.

"Tras la identificación, aviones de combate (...) atacaron y destruyeron la estructura desde la que se disparó el misil anticarro", ha manifestado, después de asegurar recientemente que suspendía sus operaciones ofensivas en Gaza y se limitaba a operaciones defensivas, si bien las autoridades gazatíes han denunciado más de 90 muertos durante el fin de semana a manos de las tropas de Israel.

Israel y Hamás tienen previsto mantener este lunes reuniones indirectas en Egipto para abordar el plan de Trump, que ha recibido el visto bueno inicial de ambas partes, si bien también han planteado diversas consideraciones que se espera que puedan ser abordadas en estos contactos.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 67.100 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.