Israel lanza un ataque "a gran escala" sobre Teherán e Irán dice haber atacado Tel Aviv

Por Parisa Hafezi y Steve Holland

DUBÁI/WASHINGTON, 6 mar (Reuters) - Israel llevó a cabo intensos ataques aéreos sobre los barrios periféricos del sur de Beirut, controlados por Hezbolá, e inició una ola ‌de ataques "a gran escala" contra infraestructuras en Teherán el viernes, mientras ‌que Irán ⁠afirmó haber lanzado misiles contra el centro de Tel Aviv.

Explosiones y destellos iluminaron el cielo nocturno sobre los barrios de las afueras del sur de Beirut, según mostraron las imágenes de Reuters. El ejército israelí dijo que había llevado a cabo 26 oleadas de ataques durante la noche en los distritos del sur, y señaló que los objetivos incluían centros de mando de la milicia ​Hezbolá, respaldada por ⁠Irán, e instalaciones de almacenamiento de armas.

El ⁠Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que el viernes se lanzaron misiles Kheibar contra Tel Aviv como parte de la 21ª oleada de su "Operación Promesa Verdadera 4". En un comunicado, dijo que ​la oleada comenzó con una operación combinada de misiles y drones contra objetivos en el corazón de Tel Aviv.

la base aérea estadounidense de al-Udied, en Qatar, la mayor base estadounidense en Oriente Medio, según informaron funcionarios ‌qataríes. No se han registrado víctimas.

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que las fuerzas iraníes habían atacado la base aérea de Ramat ​David y una instalación de radar en Israel; el campo de al-Adiri, en Kuwait, donde están ​estacionadas las fuerzas estadounidenses; y que habían lanzado un ataque con drones contra una base que alberga efectivos estadounidenses en Erbil, Irak.

Un portavoz de la Guardia Revolucionaria dijo que pronto se desplegarían nuevas iniciativas y armas para hacer frente a la agresión israelí y estadounidense, sin dar más detalles.

La guerra de siete días ha visto cómo Irán ha atacado a Israel, los Estados del golfo Pérsico, Chipre, Turquía y Azerbaiyán, y se ha extendido al océano Índico, donde un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní. "Esta fue una 'guerra existencial' para Irán, que no nos dejó otra opción que responder desde dondequiera que se originaran los ataques estadounidenses", dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Said Jatibzadeh, en la conferencia Raisina Dialogues celebrada el ​viernes en Nueva Delhi.

Hezbolá, en un mensaje publicado en hebreo en su canal de Telegram el viernes por la mañana, advirtió a los israelíes que abandonaran las ciudades situadas a menos de 5 kilómetros de la frontera.

"La agresión de su ejército contra la soberanía libanesa y la seguridad de los ciudadanos, la destrucción de infraestructuras civiles ⁠y la campaña de expulsión que está llevando a cabo no quedarán sin respuesta", dijo Hezbolá.

Al menos 1.230 personas han muerto en Irán desde que comenzaron los combates hace una semana, según la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní.

El Ministerio de Sanidad libanés ha informado de ‌que 123 personas han muerto y otras 683 han resultado heridas como consecuencia de los ataques israelíes de esta semana. Sus cifras no distinguen entre civiles y combatientes. No se han registrado víctimas mortales en Israel como consecuencia de los ataques de Hezbolá.

Azerbaiyán preparaba el jueves medidas de represalia sin especificar después de afirmar que cuatro drones iraníes cruzaron su frontera e hirieron a cuatro personas en el enclave de Najicheván. Irán, que cuenta con una importante minoría azerí, negó haber atacado a su vecino.

TRUMP INSTA A LOS KURDOS IRANÍES A ATACAR IRÁN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, animó a las fuerzas kurdas iraníes en Irak a lanzar ataques contra Irán a medida que se ampliaba el conflicto en Oriente Medio.

"Creo que es maravilloso que quieran hacerlo, yo estaría totalmente a favor"

Dos ataques con drones iraníes tuvieron como objetivo un campamento de la oposición iraní en el Kurdistán iraquí el jueves, según informaron fuentes de seguridad.

Las milicias kurdas iraníes han consultado con ‌Estados Unidos sobre si atacar a las fuerzas de seguridad iraníes en el país y cómo hacerlo, según tres fuentes con conocimiento del asunto. Trump, en una entrevista telefónica con Reuters, también dijo que Estados Unidos debe tener un papel ⁠en la decisión de quién será el próximo líder de Irán después de que los ataques aéreos mataran al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, la semana pasada.

"Vamos a tener que elegir a esa persona junto ‌con Irán. Vamos a tener que elegir a esa persona", afirmó.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el jueves que Estados Unidos no estaba ampliando sus objetivos militares en ⁠Irán, a pesar de lo que dijo Trump sobre la elección del próximo líder del país.

"No hay ninguna ampliación de nuestros objetivos. Sabemos exactamente lo que intentamos ⁠conseguir", afirmó. Hegseth dijo que los objetivos son destruir la capacidad de misiles balísticos de Irán e impedir que desarrolle armas nucleares.

Hegseth y el almirante Brad Cooper, que dirige las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, afirmaron durante una rueda de prensa que Estados Unidos tenía municiones suficientes para continuar con los bombardeos de forma indefinida.

Hegseth reconoció el miércoles que el ejército estadounidense estaba investigando un aparente ataque contra una escuela de niñas iraníes que causó la muerte de decenas de niñas el sábado.

Dos funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters que investigadores militares ahora creían que

las fuerzas de EEUU eran probablemente las responsables, pero aún no habían llegado a una conclusión definitiva.

El ataque a Irán es una apuesta política ‌para el presidente republicano, en un momento en que las encuestas de opinión muestran un escaso apoyo público y ​los estadounidenses están preocupados por el aumento de los precios de la gasolina causado por la interrupción del suministro energético. Trump quitó hierro a estas inquietudes.

Las acciones en Wall Street cayeron el jueves, lastradas por el aumento de los precios del petróleo, a medida que se intensificaba el impacto económico de la campaña militar, mientras países de todo el mundo permanecían aislados de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, y el transporte aéreo seguía sumido en el caos y la logística global cada vez más complicada.

(Información de Parisa Hafezi en Dubái, Steve ‌Holland en Washington y las oficinas de Reuters; redacción de Brad Brooks, Tom Perry y Michael Perr; edición de Alex Richardson, Sharon Singleton, Diane Craft, Scott Malone y Raju Gopalakrishnan; edición en español de Jorge Ollero Castela)