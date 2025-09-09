Israel lanza una ofensiva contra los dirigentes de Hamás en Qatar

Israel lanzó este martes varios ataques aéreos contra líderes del movimiento palestino Hamás en Qatar, informaron las fuerzas armadas israelíes y el gobierno catarí.

"El ejército y la agencia de seguridad interior israelí [Shin Bet] llevaron a cabo un bombardeo preciso contra altos dirigentes de la organización terrorista Hamás", indicaron las fuerzas armadas.

Un responsable militar confirmó la operación en Doha con el nombre de Cumbre de Fuego y que se llevó a cabo mediante bombardeos aéreos.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la operación fue "totalmente independiente", sin participación de otros países.

"La acción de hoy contra los principales jefes terroristas de Hamás fue una operación totalmente independiente de Israel", indicó un comunicado de su oficina.

"Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", añadió.

Un periodista de AFP en Qatar constató un bombardeo en un complejo utilizado por Hamás. Según el gobierno catarí, el ataque tuvo como objetivo las residencias de sus líderes de Hamás en Doha y lo calificó de "cobarde".

Según un dirigente de Hamás en Gaza que no quiso identificarse la operación iba dirigida contra la delegación del movimiento islamista que está debatiendo "la propuesta del presidente [estadounidense] Donald Trump para un alto el fuego en la Franja de Gaza".

- Condena de Irán y Jordania -

Irán, un aliado clave de Hamás, calificó el ataque de "grave violación de todas las normas y reglamentos internacionales". También lo hicieron Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

Según el ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, se trata de "una extensión de la brutal agresión israelí que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región".

Desde el inicio de la guerra en Gaza, desatada por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a varios jefes y altos responsables de Hamás.

El ejército justificó el ataque asegurando que "desde hace años, estos miembros de la dirección de Hamás dirigen las operaciones de la organización terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han orquestado y gestionado la guerra contra el Estado de Israel".

La semana pasada, Netanyahu ordenó el inicio de negociaciones para liberar a todos los rehenes, pocos días después de que Hamás diera su visto bueno a una nueva propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos).

De acuerdo con fuentes palestinas, la propuesta prevé la liberación escalonada de rehenes durante una tregua inicial de 60 días, a cambio de prisioneros palestinos detenidos por Israel.

Al mismo tiempo, Netanyahu dio luz verde a una nueva ofensiva militar para tomar el control de Ciudad de Gaza, que Israel considera uno de los últimos bastiones del movimiento islamista palestino.

Este mismo martes, la rama armada de Hamás reivindicó el atentado del lunes en Jerusalén, que costó la vida a seis israelíes.

"Las Brigadas Al-Qasam se atribuyen la responsabilidad del ataque a tiros que tuvo lugar ayer por la mañana, lunes, cerca del cruce de la colonia de Ramot", indicó en un comunicado.

El lunes el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, instó a Hamás a rendirse, después de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzara un "último aviso" al movimiento islamista palestino, instándolo a liberar a todos los rehenes.

