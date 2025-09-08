Israel lanza una "última advertencia" a Hamás y dice que será "aniquilado" si no se rinde en Gaza

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha lanzado este lunes una "última advertencia" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y ha recalcado que la Franja de Gaza será "destruida" y el grupo islamista palestino será "aniquilado" si no libera a los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y entrega las armas.

"Esta es una última advertencia a los asesinos y violadores de Hamás en Gaza y en hoteles de lujo en el extranjero. Liberen a los rehenes y entreguen las armas o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados", ha manifestado Katz a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, en medio de la intensificación de la ofensiva contra la ciudad de Gaza por los planes anunciados por Israel para hacerse con el control de la localidad.

Así, ha reseñado que durante la jornada "un enorme huracán golpeará los cielos de la ciudad de Gaza y los tejados de las torres del terror se sacudirán", en aparente referencia a posibles nuevos ataques contra torres residenciales de la ciudad de Gaza que Israel afirma que cuentan con "infraestructura terrorista" de Hamás, algo negado por el grupo.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen operando como está planificado y se preparan para expandir sus maniobras para invadir la ciudad de Gaza", ha dicho, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara el domingo una "última advertencia" a Hamás para que acepte sus "términos" para poner fin al conflicto desatado tras los citados ataques del 7 de octubre de 2023.

Trump subrayó que el Gobierno israelí había aceptado su propuesta y destacó que "es horas de que Hamás acepte también".

Tras ello, se mostró optimista sobre un posible acuerdo de alto el fuego en Gaza, mientras que Hamás acogió positivamente las "ideas" presentadas por Washington y mostró su disposición a sentarse "inmediatamente" en la mesa de negociaciones con el objetivo de lograr "un acuerdo integral".

El grupo palestino insistió además en que dicho acuerdo debe incluir "un alto el fuego, la retirada completa de la Franja de Gaza, la entrada de ayuda humanitaria y la formación de un comité de palestinos independientes" que gobernaría la Franja, antes de pedir que Israel debe comprometerse públicamente con el pacto, después de que el visto bueno de Hamás a la última propuesta presentada en agosto por los mediadores haya quedado sin respuesta israelí.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha cerca de 64.500 palestinos muertos y más de 162.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.