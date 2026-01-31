Israel: Lanzan operaciones aéreas en Gaza para neutralizar amenazas

Fuentes médicas palestinas detallaron que los bombardeos impactaron zonas densamente pobladas como Gaza City, el barrio de Sheikh Radwan y Khan Younis, mediante el uso de drones, donde se registraron múltiples víctimas y decenas de heridos.

Los ataques se producen en el contexto de una tregua frágil que entró en vigencia en octubre pasado, tras casi dos años de conflicto entre Israel y el grupo armado Hamas, pero que sufrió frecuentes violaciones y recrudecimientos de la violencia.

La escalada de hoy se suma a un conflicto que, según reportes recientes, ha cobrado decenas de miles de vidas en Gaza, cifra que autoridades israelíes reconocieron como amplia y cercana a los 70.000 muertos desde el inicio de las hostilidades.

Se trata de un dato que coincide con los registros del Ministerio de Salud de Gaza aunque sigue siendo objeto de disputas internacionales.

Organizaciones humanitarias y medios internacionales subrayaron que una gran parte de las víctimas son civiles, incluidos mujeres y niños, y que las infraestructuras sanitarias y urbanas han sufrido daños significativos.

Las fuentes israelíes afirmaron que los ataques tienen como objetivo posiciones vinculadas a Hamas tras presuntas violaciones de la tregua, mientras que las autoridades palestinas y grupos defensores de derechos humanos denuncian agresiones indiscriminadas contra zonas civiles.

Las redes sociales y plataformas públicas de comunicación —incluidas cuentas oficiales de defensa civil en Gaza y medios internacionales— muestran imágenes y relatos de civiles atrapados bajo escombros, así como de la gravedad de los ataques aéreos en áreas residenciales.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos en curso, incluidos llamados internacionales para respetar la tregua y facilitar el acceso de ayuda humanitaria, la situación sigue siendo volátil.

Persisten llamados de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y líderes globales para restaurar un alto el fuego duradero y proteger a la población civil.

El conflicto, que se remonta a décadas de tensiones entre israelíes y palestinos, causó desplazamientos masivos, colapso de servicios básicos en Gaza y una profunda crisis humanitaria que continúa agravándose con cada ola de violencia. (ANSA).