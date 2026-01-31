Israel: Las FDI vuelven a golpear Gaza, muchos niños entre los 32 muertos

El balance podría aumentar mientras los rescatistas continúan buscando cuerpos bajo los escombros.

Todo ocurre en vísperas de la prometida reapertura al tránsito peatonal del paso de Rafah entre Gaza y Egipto, tras meses de espera y presiones internacionales desde su cierre en mayo de 2024. Un paso considerado necesario para el inicio de la segunda fase del proceso de paz.

Para el ejército israelí, los ataques de hoy son una respuesta a la "violación del alto el fuego" ocurrida ayer, cuando ocho militantes de Hamas salieron de un túnel subterráneo en la parte oriental de Rafah.

"Las organizaciones terroristas en la Franja violan sistemáticamente el derecho internacional —afirmó el IdF— explotando de manera brutal las instituciones civiles y operando en presencia de la población local".

Hamas rechazó las afirmaciones de Israel y habló de "un intento evidente y patético de justificar horribles masacres contra civiles", condenando además el "desprecio de la ocupación (Israel, ndr) por los mediadores, los Estados garantes y todas las partes involucradas en el 'Board of Peace'".

Un guion ya conocido. Pese al alto el fuego mediado por Estados Unidos, la violencia en los territorios palestinos continúa desde hace meses, con Israel y Hamas acusándose mutuamente de violar repetidamente la tregua.

También hoy las versiones son, como de costumbre, divergentes. Según el IdF, el ataque tuvo como objetivo a cuatro comandantes de los grupos terroristas Hamas y la Jihad Islámica, además de un depósito de armas, un sitio de producción de armamento y dos posiciones de lanzamiento de cohetes.

De acuerdo con la agencia de protección civil de Gaza, controlada por Hamas, aviones de guerra israelíes atacaron varios objetivos, entre ellos una comisaría en el barrio Sheikh Radwan, al oeste de Gaza City, causando la muerte de diez personas, entre agentes y detenidos.

En otro ataque contra un departamento en Gaza City murieron tres niños, su madre y una familiar, mientras que otras siete personas fallecieron cuando Israel bombardeó tiendas de campaña en Khan Younis.

La próxima fase del plan de paz para la Franja prevé pasos complejos como el desarme de Hamas, una retirada adicional de Israel de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de paz. Pasos que podrían verse afectados por las muertes de hoy.

Mañana, la prevista reapertura del paso de Rafah será una nueva prueba para la solidez del proceso. Todos los cruces fronterizos de Gaza permanecen cerrados desde el inicio de la guerra, y el de Rafah con Egipto es una necesidad vital para quienes requieren atención médica imposible de recibir en las devastadas infraestructuras sanitarias de Gaza.

No casualmente, Egipto, tras los ataques de hoy, pidió a todas las partes "la máxima moderación" para "evitar cualquier acción que pueda comprometer el proceso en curso". (ANSA).