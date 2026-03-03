Israel levanta alerta tras nueva salva de misiles iraníes

El ejército israelí informó a sus ciudadanos que podían abandonar los refugios tras una oleada de misiles iraníes lanzada después de la madrugada del martes.

Las fuerzas militares habían dicho que trabajaban para interceptar varios lanzamientos desde Irán hacia Israel, lo que obligó a los residentes de todo el país a refugiarse.

En una "evaluación de la situación" tras el bombardeo, el Comando del Frente Interior del ejército afirmó que "ahora se permite abandonar los espacios protegidos en todas las zonas del país y permanecer cerca de ellos".

No hubo informes inmediatos de víctimas mortales por los últimos ataques de Irán, mientras la guerra en Oriente Medio se intensifica en toda la región.