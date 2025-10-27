Israel levanta el estado de emergencia en las localidades cercanas a Gaza

LA NACION

El ministro de Defensa israelí Israel Katz levantó el lunes el estado de emergencia en las áreas cer

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, levantó el lunes el estado de emergencia en las áreas cercanas a la frontera con la Franja de Gaza, instaurado tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

"Decidí adoptar la recomendación [del ejército israelí] y levantar, por primera vez desde el 7 de octubre, el estado de emergencia en el frente interno", indicó un comunicado de su oficina.

La decisión "refleja la nueva realidad en materia de seguridad en el sur del país", añadió.

Un alto el fuego entre Israel y Hamás, impulsado por Estados Unidos, rige en el estrecho territorio palestino desde el 10 de octubre.

