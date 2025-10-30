Israel levantó casi 1000 barreras en Cisjordania durante la guerra en Gaza, según grupo

SINJIL, Cisjordania (AP) — Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás hace más de dos años, Israel ha erigido casi 1000 barreras en ciudades y pueblos de la Cisjordania ocupada, lo que ha restringido aún más la libertad de movimiento de los palestinos y dificultado su vida cotidiana, de acuerdo con un organismo gubernamental local.

Aunque el ejército israelí lleva mucho tiempo limitando la circulación y los accesos tras capturar Cisjordania en la guerra de los Seis Días de 1967, el número de nuevas barreras no tiene precedentes, afirman los residentes.

Según la Comisión de Resistencia al Muro y los Asentamientos, un organismo gubernamental palestino oficial, se han instalado 916 puertas, barreras y muros desde el ataque insurgente liderado por Hamás sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Las incursiones militares israelíes en toda Cisjordania, que dejaron palestinos muertos o detenidos, también han aumentado. Israel sostiene que está tratando de erradicar la insurgencia.

Entre las nuevas barreras están las puertas metálicas situadas a la entrada a muchas aldeas y pueblos y entre ciudades para limitar el acceso. A veces, el ejército israelí se aposta en ellas.

Los palestinos apuntan que las puertas no tienen horarios de apertura regulares y que algunas permanecen cerradas durante días. Algunos duermen en casas de amigos o familiares o las rodean a pie.

Durante las dos primeras semanas de septiembre, Naciones Unidas dijo que documentó la instalación de 18 en toda Cisjordania. Las puertas y otros obstáculos —como grandes montículos de tierra y bloques de concreto— restringen la libertad de movimiento de los palestinos y el acceso a la atención médica y la educación. Las barreras se colocan en medio de las carreteras, lo que impide que los autos las rodeen, agregó.

Las nuevas puertas, algunas de las cuales cortan carreteras que conectan el norte y el sur del territorio, obligan a los tres millones de palestinos que viven en Cisjordania a tomar largos desvíos, por lo que un trayecto de 20 minutos ahora toma más de una hora.

El ejército de Israel señala que las barreras no buscan imponer restricciones a la gente, sino “gestionar y monitorear”.

Un oficial militar, que habló bajo condición de anonimato cumpliendo con las normas del departamento, dijo que sus fuerzas operan bajo una “realidad de seguridad compleja” en Cisjordania, donde los insurgentes se mezclan con la población y “en consecuencia, hay puestos de control dinámicos y esfuerzos continuos para monitorear los movimientos en varias zonas”.

Los residentes afirman que algunas de las barreras han sido equipadas con cámaras.

Además, sostienen que tienen efectos perjudiciales en sus vidas.

“En las circunstancias actuales, todo se ha bloqueado. Todo se ha detenido”, dijo Ezzedine Al-Sayouri, de la localidad de Deir Dibwan.

Las barreras impiden que la gente acuda a su gimnasio y está considerando cerrar el negocio e irse del país, añadió.

Residentes en Aboud indican que las puertas de entrada al pueblo están cerradas entre las seis y las nueve de la mañana todos los días, lo que impide a los estudiantes ir a la universidad y a los trabajadores acudir a sus puestos.

Todo forma parte de la “estrategia de la ocupación para desestabilizar la sensación de seguridad de la gente”, dijo Mohammad Shalatweh, que trabaja como taxista.

Otros están preocupados porque las barreras adicionales supongan un riesgo de seguridad.

Eyad Jameel, dueño de restaurante en el pueblo de Sinjil, dijo que cada vez que su hijo va a Ramala, una de las principales ciudades del territorio, no está seguro de que vaya a regresar.

“No siempre las abren, simplemente las cierran y atrapan a todo el mundo”, comentó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.