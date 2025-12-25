Israel-Líbano, "al menos tres muertos en los ataques israelíes"

A pesar del alto el fuego que puso fin a más de un año de hostilidades en noviembre de 2024, el ejército israelí continúa realizando ataques regulares en suelo libanés, afirmando tener como objetivo al movimiento islamista proiraní Hezbolá.

"Un ataque enemigo israelí hoy contra un vehículo en la localidad de Hawsh al-Sayyed Ali, en el distrito de Hermel, causó la muerte de dos personas", en el norte del país, cerca de la frontera con Siria, informó el Ministerio de Salud.

En un comunicado posterior, el mismo ministerio añadió que otra persona murió en un ataque israelí en Majdal Selm, en el sur del Líbano. (ANSA).