Israel libera a 1968 presos palestinos a cambio de los 20 rehenes vivos entregados por Hamas

Israel anunció el lunes que liberó a 1968 prisioneros palestinos a cambio de los últimos 20 rehenes vivos retenidos por el movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza.

"La administración penitenciaria israelí ha procedido a la liberación de los terroristas encarcelados, de conformidad con el acuerdo de devolución de los rehenes" en el marco del alto el fuego acordado entre Israel y Hamás, informó el servicio penitenciario en un comunicado.

En total, "1968 terroristas fueron liberados" de la prisión militar de Ofer en Cisjordania ocupada hacia ese mismo territorio y hacia Jerusalén Este, territorio anexionada por Israel, y el resto desde la prisión de Ktziot, en el sur de Israel, hacia la Franja de Gaza, precisó la nota.

