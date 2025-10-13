Israel libera a 1968 presos palestinos a cambio de los 20 rehenes vivos entregados por Hamas
Israel anunció el lunes que liberó a 1968 prisioneros palestinos a cambio de los últimos 20 rehenes
- 1 minuto de lectura'
Israel anunció el lunes que liberó a 1968 prisioneros palestinos a cambio de los últimos 20 rehenes vivos retenidos por el movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza.
"La administración penitenciaria israelí ha procedido a la liberación de los terroristas encarcelados, de conformidad con el acuerdo de devolución de los rehenes" en el marco del alto el fuego acordado entre Israel y Hamás, informó el servicio penitenciario en un comunicado.
En total, "1968 terroristas fueron liberados" de la prisión militar de Ofer en Cisjordania ocupada hacia ese mismo territorio y hacia Jerusalén Este, territorio anexionada por Israel, y el resto desde la prisión de Ktziot, en el sur de Israel, hacia la Franja de Gaza, precisó la nota.
lsb-mj/al/ila/mmy/rnr
