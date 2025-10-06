Israel liberará a los últimos miembros españoles de la flotilla para Gaza, según Madrid

Los restantes 28 integrantes españoles de la flotilla de ayuda a Gaza interceptada esta semana por Israel serán liberados este lunes, luego de que los primeros 21 activistas llegaran a Madrid el domingo, informó el ministro de Asuntos Exteriores español.

"Hoy saldrían de Israel el grupo de los 28 españoles miembros de la flotilla que todavía siguen retenidos en Israel", declaró el ministro, José Manuel Albares, a Catalunya Radio.

El ministro declinó proporcionar más detalles por motivos de privacidad, pero agregó: "Desde luego, lo que nosotros trabajamos es para que lleguen a España lo antes posible todos ellos".

"La previsión es que hoy ya no quede ningún español en la cárcel en Israel", apuntó Albares.

Decenas de activistas propalestinos de diversas nacionalidades, incluida la sueca Greta Thunberg, pueden ser expulsados también este lunes de Israel.

La mayoría serán llevados hacia Grecia, desde donde tomarán vuelos a sus países de origen, informaron sus respectivos gobiernos el domingo.

Israel liberó el domingo a un primer grupo de 21 españoles detenidos.

La flotilla Global Sumud (resiliencia en árabe) partió a comienzos de septiembre de Barcelona con la intención de llevar ayuda a la Franja de Gaza, el territorio palestino que, según la ONU, sufre una hambruna.

La Marina israelí interceptó los barcos en aguas internacionales y detuvo a sus cientos de activistas, procedentes de decenas de países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, México y España.

España es una de las voces más críticas en Europa contra la ofensiva militar de Israel en Gaza, iniciada en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamas en territorio israelí.

imm/mdm/du/an