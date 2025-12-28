Israel: Líder de Hezbolá, ningún desarme mientras sigan los ataques israelíes

"El desarme forma parte de un plan más amplio: retirar el poder militar; debilitar el poder económico y social; sembrar la división entre el Movimiento Amal y Hezbolá; alimentar la discordia entre el ejército, la resistencia y el pueblo; mantener la ocupación del sur del Líbano; y permitir ataques en todo el Líbano sin supervisión ni rendición de cuentas", declaró en un discurso televisado, reportado por L'Orient Le Jour.

Israel "debe cesar su agresión -por tierra, mar y aire-, así como sus actividades de espionaje, poner fin a todas las hostilidades, retirarse por completo, liberar a todos los prisioneros y permitir que comience la reconstrucción, empezando por el sur (...). Esta es la implementación del acuerdo. Solo entonces podrán venir y pedirnos que discutamos otras fases", enfatizó. (ANSA).