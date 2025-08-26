Israel: Líderes cristianos no abandonarán Gaza

“El clero y las monjas han decidido quedarse y continuar cuidando de todos los que se encuentran en los complejos”, declararon los dos principales líderes cristianos en Tierra Santa.

Según los Patriarcas, “abandonar la ciudad de Gaza e intentar huir al sur sería una sentencia de muerte”, y reiteraron que “no puede haber futuro basado en el encarcelamiento, el desplazamiento de palestinos ni la venganza.

No hay razón para justificar el desplazamiento masivo, deliberado y forzado de civiles”.

“Desde el estallido de la guerra, afirman el cardenal Pizzaballa y Teófilo III en el comunicado, el complejo Griego Ortodoxo de San Porfirio y el complejo de la Sagrada Familia han brindado refugio a cientos de civiles”, entre los que hay ancianos, mujeres y niños”.

En la iglesia católica de la Sagrada Familia, “hemos acogido a personas con discapacidad, confiadas al cuidado de las Hermanas Misioneras de la Caridad. Al igual que otros residentes de la ciudad de Gaza, los refugiados que viven en las instalaciones tendrán que tomar una decisión consciente sobre qué hacer”.

“Entre quienes han buscado refugio dentro de los muros del complejo, muchos están debilitados y desnutridos debido a las dificultades de los últimos meses. Abandonar la ciudad de Gaza e intentar huir al sur sería una sentencia de muerte”, insisten.

Por esta razón, explicaron, el clero y las monjas han decidido quedarse. “No sabemos exactamente qué sucederá sobre el terreno”, añadieron, “no solo para nuestra comunidad, sino para toda la población”.

“Nos adherimos a lo que el Papa León XIV declaró hace unos días: 'Todos los pueblos, incluso los más pequeños y débiles, deben ser respetados por los poderosos en su identidad y sus derechos, especialmente el derecho a vivir en su propia tierra; y nadie puede obligarlos al exilio'”.

“Este no es el camino correcto, insistieron. No hay razón para justificar el desplazamiento masivo, deliberado y forzado de civiles. Es hora de poner fin a esta espiral de violencia, de poner fin a la guerra y de priorizar el bien común del pueblo”.

“Con igual urgencia, concluyeron los patriarcas, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que actúe para poner fin a esta guerra insensata y destructiva y para el regreso de las personas desaparecidas y los rehenes israelíes.

(ANSA).