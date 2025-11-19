Israel llama a evacuar zonas de dos aldeas del sur de Líbano donde prevé bombardear edificios
El ejército israelí pidió este miércoles evacuar áreas de dos localidades del sur de Líbano que albergarían, dijo, instalaciones militares del movimiento islamista proiraní Hezbolá.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El ejército israelí pidió este miércoles evacuar áreas de dos localidades del sur de Líbano que albergarían, dijo, instalaciones militares del movimiento islamista proiraní Hezbolá, y que prevé bombardear.
"Las fuerzas [israelíes] atacarán próximamente infraestructuras militares pertenecientes al grupo terrorista Hezbolá en diferentes zonas del sur de Líbano, en respuesta a los intentos ilegales de la organización de restablecerse en la región", anunció el coronel Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí, en un mensaje en X.
El oficial llamó a evacuar los alrededores de dos edificios, indicados en unos mapas, situados en las aldeas de Deir Kifa y de Shahur.
ha-mj/mdh/jvb
Más leídas
- 1
La Corte confirmó la condena a la exfuncionaria kirchnerista Romina Picolotti por defraudación
- 2
Licencia de conducir: la práctica ilegal que puede llevar a una causa penal y multa de $1.7 millones
- 3
Astronautas fueron a rescatar a una tripulación en el espacio y quedaron varados: esperan una cápsula para regresar
- 4
Alberto Fernández explicó su vínculo con Viviana Canosa tras los dichos de Fabiola Yáñez