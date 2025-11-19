LA NACION

Israel llama a evacuar zonas de dos aldeas del sur de Líbano donde prevé bombardear edificios

El ejército israelí pidió este miércoles evacuar áreas de dos localidades del sur de Líbano que albergarían, dijo, instalaciones militares del movimiento islamista proiraní Hezbolá.

Israel llama a evacuar zonas de dos aldeas del sur de Líbano donde prevé bombardear edificiosJACK GUEZ - AFP

El ejército israelí pidió este miércoles evacuar áreas de dos localidades del sur de Líbano que albergarían, dijo, instalaciones militares del movimiento islamista proiraní Hezbolá, y que prevé bombardear.

"Las fuerzas [israelíes] atacarán próximamente infraestructuras militares pertenecientes al grupo terrorista Hezbolá en diferentes zonas del sur de Líbano, en respuesta a los intentos ilegales de la organización de restablecerse en la región", anunció el coronel Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí, en un mensaje en X.

El oficial llamó a evacuar los alrededores de dos edificios, indicados en unos mapas, situados en las aldeas de Deir Kifa y de Shahur.

