Israel lleva a cabo ataques aéreos en Líbano después de pedir evacuaciones

SIDÓN, Líbano (AP) — El ejército israelí llevó a cabo ataques aéreos en el sur del Líbano el miércoles sobre lo que dijo era infraestructura de Hezbollah, después de que un ataque con drones más temprano en el día matara a una persona e hiriera a varias más, incluidos estudiantes en un autobús.

La nueva ola de ataques se produjo mientras las tensiones entre Israel y los grupos violentos se intensifican. Un ataque aéreo el martes por la noche mató a 13 personas en el campo de refugiados palestinos de Ein el-Hilweh, el más mortífero de los ataques israelíes desde un alto al fuego en la guerra entre Israel y Hezbollah hace un año.

El ejército israelí advirtió el miércoles por la tarde que atacaría objetivos en varias aldeas en el sur del Líbano, describiéndolos como infraestructura de Hezbollah, y pidió a las personas que se alejaran de los lugares. Más de una hora después, los ataques comenzaron en las aldeas de Shehour y Deir Kifa. Por ahora no se han reportado víctimas.

Más temprano el miércoles, un ataque aéreo israelí contra un automóvil en la aldea de Tiri en el sur del Líbano mató a una persona e hirió a 11, incluidos estudiantes a bordo de un autobús, según el Ministerio de Salud libanés y los medios estatales.

La estatal Agencia Nacional de Noticias reportó que un autobús escolar con estudiantes pasaba cerca del automóvil que fue alcanzado. El conductor del autobús y varios estudiantes resultaron heridos, según el informe.

El ejército israelí dijo más tarde que mató a un operativo de Hezbollah en el ataque con drones.

En el campo de refugiados de Ein el-Hilweh, justo afuera de la ciudad portuaria de Sidón, la vida parecía normal el miércoles, pero las autoridades libanesas impidieron la entrada de periodistas. En el lugar del ataque, los paramédicos buscaban restos humanos alrededor de un muro que estaba manchado de sangre. Varios autos estaban quemados y había vidrios rotos y escombros esparcidos por el suelo.

El ejército israelí dijo que atacó un complejo de entrenamiento de Hamás que estaba siendo utilizado para preparar un ataque contra Israel y su ejército. Agregó que el ejército israelí continuaría actuando contra Hamás dondequiera que opere.

Hamás condenó el ataque y negó en un comunicado que el campo de deportes que fue alcanzado fuera su complejo de entrenamiento.

Las facciones palestinas en los 12 campos de refugiados del Líbano comenzaron a entregar sus armas al Estado libanés a principios de este año. El gobierno ha dicho que también trabajará en desarmar a Hezbollah, pero Hezbollah lo ha rechazado mientras Israel continúe ocupando varias colinas a lo largo de la frontera y realice ataques casi diarios.

Estados Unidos ha aumentado recientemente la presión sobre Líbano para que trabaje más en desarmar a Hezbollah y canceló un viaje planeado a Washington esta semana por el comandante del ejército libanés, el general Rudolph Haikal.

Un alto oficial del ejército libanés dijo a The Associated Press que los funcionarios estadounidenses estaban enojados por un comunicado del ejército el domingo que culpaba a Israel de desestabilizar Líbano y bloquear el despliegue militar libanés en el sur. El oficial habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente.

La última guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 8 de octubre de 2023, al día siguiente de los ataques de Hamás contra Israel, cuando Hezbollah empezó a disparar cohetes contra Israel diciendo que era por solidaridad con Hamás. Israel lanzó un bombardeo generalizado del Líbano que debilitó severamente a Hezbollah, seguido de una invasión terrestre.

Esa guerra, la más reciente de varios conflictos que involucran a Hezbollah en las últimas cuatro décadas, mató a más de 4.000 personas en Líbano, incluidos cientos de civiles, y causó una destrucción estimada en 11.000 millones de dólares, según el Banco Mundial. En Israel, murieron 127 personas, incluidos 80 soldados.

Mroue reportó desde Beirut.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.