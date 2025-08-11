Israel: Londres, "gravemente alarmado", periodistas en Gaza

"Los periodistas que cubren conflictos están protegidos por el derecho internacional humanitario y deben poder trabajar de forma independiente y sin temor", añadió la portavoz de Downing Street, instando al gobierno y al ejército israelíes a "garantizar que puedan hacerlo con seguridad".

En respuesta a una pregunta sobre la reivindicación del gobierno de Benjamin Netanyahu del asesinato de los seis, basada en supuestos vínculos atribuidos a una de las víctimas con Hamás, la portavoz de Starmer se mostró escéptica. Estas acusaciones "deben ser investigadas exhaustiva e independientemente", declaró brevemente en respuesta a una pregunta, antes de reiterar que el gobierno de Londres sigue "profundamente alarmado por los repetidos casos de periodistas atacados en Gaza" por las fuerzas israelíes. (ANSA).