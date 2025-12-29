Israel: Los abogados se reúnen con Hannoun en su celda, "puede rastrear todo"

La conversación entre los defensores de Hannoun, Emanuele Tambuscio y Fabio Sommovigo, en la prisión de Génova Marassi, donde Hannoun estuvo detenido durante 48 horas, duró un par de horas.

Mañana martes, día en que se llevará a cabo la audiencia de garantía, Hannoun "aclarará algunos puntos con el juez de instrucción a través de una declaración espontánea, pero a nuestro consejo -dijeron los abogados- no se someterá a interrogatorio, porque aún no hemos recibido todos los documentos depositados".

Hannoun también habló con sus abogados sobre la acusación hecha contra él por los investigadores, a saber, que estuviera huyendo a Turquía.

"Hannoun viaja constantemente a Turquía por actividades de caridad y nos precisó que desde el 7 de octubre de 2023 no había tenido más oportunidades de operar desde Italia".

Para los abogados, en vista del recurso, un punto a aclarar es la naturaleza y la utilizabilidad de los documentos proporcionados por Israel y utilizados por los fiscales genoveses para afirmar que las asociaciones receptoras de los financiamientos están en realidad en manos de Hamás.

Se trata de material incautado o formado "en el campo de batalla -explicaron los abogados- y no sabemos con qué modalidades y qué garantías procesales se obtienen una serie de informes que para nosotros son actos de investigación por parte de una policía extranjera y no de una autoridad judicial, cuya naturaleza será objeto de estudio en las próximas semanas".

Hoy, también tuvo lugar una conversación en la cárcel de Sollicciano con su abogado defensor, Rahed al Salahat.

"Responderemos a las preguntas y solicitaré su liberación -dijo el abogado Samuele Zucchini- Mientras tanto, hoy nos aclaramos sobre varios aspectos. Lo encontré muy tranquilo, explicó que él se ocupa en Florencia y en Toscana, como empleado de la asociación, de la recolección de fondos destinados a la compra de medicamentos, comida y agua, y al sustento de los enfermos en Gaza".

Con su defensor, al Salahat habría admitido conocer a algunos de los investigados de la indagación, además de Hannoun, trabajando para la misma asociación.

Y mientras Génova y Florencia esperan la audiencia de garantía, en Roma fue registrada la sede de la asociación benéfica de solidaridad con el pueblo palestino en el barrio de Centocelle. Se incautaron poco más de 100.000 euros.

Mientras tanto, comienza a emerger la red de solidaridad en torno al investigado: el Coordinador de Juristas y Abogados por Palestina (GAV) expresó "sorpresa por la gran cobertura mediática alimentada por algunos medios de la derecha política y cultural".

El GAV reafirmó "la máxima confianza en el trabajo de la magistratura italiana y el pleno respeto de sus prerrogativas constitucionales.

El recurso a fuentes israelíes para declarar la pertenencia a Hamás de determinadas organizaciones humanitarias no puede considerarse decisivo por la escasa fiabilidad de tales fuentes, ya que provienen de un Estado propenso a la manipulación política de la justicia, además de estar denunciado por genocidio y otros graves crímenes internacionales".

También el Coordinador de Turín por Gaza denunció lo que califica de "ataque represivo" del movimiento ProPal.

La política sigue en ebullición: Silvia Salis, alcaldesa de Génova, habló abiertamente de querellas.

"Nunca fui a la plaza con otros alcaldes a escuchar a Hannoun. El 17 de septiembre participamos durante unos minutos en una de las muchas iniciativas de Music for Peace, sin ningún contacto con Hannoun, ni entonces ni en otras ocasiones -escribió-. Demandaré a quienes difundan noticias inventadas y pido a los otros alcaldes que me sigan".

Pero, añadió Salis, "nunca tomaré distancia de un extraordinario movimiento de solidaridad por el pueblo palestino nacido en Génova y del cual estoy profundamente orgullosa".

También atacó al partido Alianza Verde e Izquierda (AVS, por sus siglas en italiano): "No tenemos nada de qué disculparnos.

Demandaremos a cualquiera que continúe".

Fratelli d'Italia no se siente: "la participación de muchos alcaldes y figuras de izquierda en esas manifestaciones de solidaridad -dijo el senador florentino de Hermanos de Italia (Fratelli d'Italia - FdI), Paolo Marcheschi -que están resultando verdaderas recolectas de fondos no a favor de los niños de Gaza, sino de los asesinos que apoyan a Hamás, no puede pasar desapercibida".

Mientras tanto, el 14 de enero a las 17:30 habrá una información del gobierno sobre el caso Hannoun. Así lo estableció la conferencia de grupos del Montecitorio. (ANSA).