Israel: Los socios ultraderechistas del Gobierno israelí descartan dejar la coalición pese a la entrega de ayuda en Gaza

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha descartado abandonar la coalición de Gobierno a pesar de la decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu de reiniciar las entregas de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, en medio de las cada vez mayores denuncias internacionales por el aumento de la hambruna. Smotrich se reunió a última hora del domingo con los miembros de su formación, Sionismo Religioso, para abordar la posibilidad de dejar la coalición después de que Netanyahu decidiera reactivar la entrega de ayuda humanitaria en una Franja de Gaza asolada por la miseria y la necesidad, informa 'The Times of Israel'. Tanto él, como el otro socio ultraderechista de la coalición, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, han apostado desde el principio de la ofensiva israelí sobre el enclave palestino por ahogar a la población gazatí y han amenazado en varias ocasiones con dejar la coalición si se reactivaban estas ayudas. Ben Gvir también reunió a los suyos de Otzma Yehudit de manera extraordinaria y según Canal 12 está proponiendo a Smotrich la posibilidad de formar un bloque dentro de la propia coalición para dificultar la entrega de ayuda a Gaza, si bien algunas fuentes del partido recelan de esta posibilidad. "Las amenazas incesantes debilitan a quienes las hacen, pero principalmente al gobierno en vísperas de decisiones históricas. No podemos permitir que la opinión pública israelí y mundial piense que todo lo que ocurre es resultado del chantaje de Smotrich y Ben Gvir", han apuntado fuentes a la citada cadena. Los medios israelíes han trasladado que la decisión de Netanyahu de establecer pausas humanitarias cada día para repartir ayuda humanitaria se tomó sin la participación de Smotrich y Ben Gvir en los debates.