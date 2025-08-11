Israel: Macron, "plan de Gaza desastre sin precedentes"
Francia apoya la misión de estabilización bajo mandato de la ONU
- 1 minuto de lectura'
“Francia”, continuó, “quiere actuar por la seguridad de Israel, la liberación de los rehenes, la reanudación de las operaciones humanitarias y el apoyo a la población palestina”.
La “misión de estabilización” propuesta por el presidente francés aspira a la gobernanza palestina como “la única solución para satisfacer las necesidades del pueblo de Gaza y llevar a cabo operaciones para desarmar y desmilitarizar a Hamás. Esta es la misma propuesta que presentamos en Nueva York con nuestros socios en la conferencia de julio”, insistió Macron, “y es la prioridad”, añadió.
“No a una operación militar israelí”, enfatizó el presidente francés, “Sí a una coalición internacional bajo el mandato de la ONU para combatir el terrorismo, estabilizar Gaza y apoyar a su pueblo, construyendo una gobernanza de paz y estabilidad”, enfatizó luego.
“Sentamos las únicas bases creíbles para ello con Arabia Saudí en Nueva York, obteniendo por primera vez un llamamiento unánime de los líderes regionales para el desarme de Hamás y la liberación de los rehenes”, indicó Macron.
“El Consejo de Seguridad debe trabajar ahora para establecer esta misión y otorgarle un mandato. He pedido a mi personal que trabaje en ello sin demora, junto con nuestros socios. Esta es la única salida creíble a una situación inaceptable para las familias de los rehenes y los habitantes de Gaza. Es la única manera creíble de comenzar a salir de la guerra en curso y reconstruir la paz y la seguridad para todos”, completó el presidente francés. (ANSA).
