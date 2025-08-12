Israel: Madres de rehenes piden en Ginebra el fin de la guerra

La madre de Nimrod Cohen instó a la comunidad internacional a presionar a Hamás e Israel para que pongan fin a la guerra y garanticen la liberación de todos los rehenes.

"Combatir no es la solución. La única solución para que Nimrod y los demás rehenes regresen a casa es poner fin a la guerra y firmar un acuerdo", declaró posteriormente Viki Cohen a la prensa internacional.

Cohen visitó al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) junto con las madres de los rehenes Ariel y David Cunio, Guy Gilboa-Dalal y Evyatar David. Cada una de ellas entregó a Spoljaric una carta privada, con la esperanza de que la Cruz Roja algún día la entregue a sus hijos. (ANSA).