Israel: Madrid, “apoyamos mediación Egipto para cese fuego Gaza”

Canciller sobre X tras reunión con homólogos de Egipto y Qatar

Con este mensaje difundido por la red social X, el ministro español de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, dio noticia de una entrevista telefónica que tuvo hoy con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, "sobre la violencia insoportable en Gaza y Jordania".

"También hemos hablado sobre cómo ayudar a Sudán", añadió Albares.

En un posteo anterior, el jefe de la diplomacia ibérica informó de otra conversación telefónica que tuvo con el primer ministro de Qatar, a-Thani.

"Unamos esfuerzos para detener la violencia inhumana en Gaza y Cisjordania y poner fin al hambre inducida" del bloqueo de Israel sobre la Franja, insistió Albares.

"Seguimos profundizando en nuestra asociación estratégica para la paz en Oriente Medio", concluyó. (ANSA).

