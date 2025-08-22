Israel: Madrid protesta por veto al alcalde de Barcelona

Lo informaron fuentes del ministerio, dirigido por José Manuel Albares, según la agencia Europa Press. Sin embargo, no aclararon cómo se formalizó la protesta ni en qué términos.

Israel no tiene actualmente representante diplomático en Madrid después de que el gobierno de Benjamin Netanyahu retirara a su embajadora, Rodica Radian-Gordon, en mayo de 2024 en respuesta al reconocimiento del Estado de Palestina por parte del gobierno español.

En consecuencia, la misión diplomática israelí en España estuvo representada por un encargado de negocios, que también fue convocado en varias ocasiones por la Cancillería para expresar diversas protestas o consultas, la más reciente a finales de julio. (ANSA).