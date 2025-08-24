Israel: Manifestación pro Gaza en 40 ciudades de Australia

Lo reportó la emisora SBS, citada por varias agencias de noticias internacionales.

Los organizadores del Grupo de Acción Palestina afirmaron que las manifestaciones tenían como objetivo presionar al gobierno federal para que sancionara a Israel e impusiera un embargo de armas.

Uno de ellos, Josh Lees, estimó la participación en "unas 40.000 personas en Sídney, entre 50.000 y 60.000 en Melbourne, 10.000 en Hobart, miles en Perth y Brisbane, y en el resto del país".

En Brisbane, la policía estimó la participación en 10.000 personas, mientras que los organizadores estimaron unas 50.000.

La senadora del Partido Verde, Larissa Waters, afirmó que el gobierno "sentirá la presión" y aplaudió la alta participación, pidiendo sanciones contra Israel "al igual que hicimos con Rusia".

"Hay muchísima gente aquí pidiendo paz, pidiendo sanciones contra Israel al igual que hicimos con Rusia, y pidiendo el fin del comercio bilateral de armas", declaró en la manifestación de Brisbane.

"Los australianos están horrorizados de que estemos vendiendo componentes de armas al gobierno israelí. Esto debe parar", añadió. (ANSA).