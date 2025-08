Israel: Más muertes en Gaza, impactante video de rehén

Y con la población civil cada vez más agotada, la comunidad internacional está intensificando sus esfuerzos para entregar suministros humanitarios a la Franja por cualquier medio, incluso por aire: una operación en la que Italia también comenzó a colaborar. Los rehenes también sufren, y se cree que una veintena sigue aun con vida. El enviado estadounidense Steve Witkoff se reunió con sus familias, quienes quedaron aún más conmocionadas por un impactante video publicado por Hamás: el joven Evyatar David reducido a un esqueleto bajo un túnel, un triste paralelo a los hambrientos gazatíes.

Con las negociaciones de tregua estancadas durante semanas, la escasez de alimentos sigue siendo la mayor amenaza para la población, más allá de la munición real, advirtió el Integrated Food Security Phase Classification, un grupo de expertos de las Naciones Unidas y otras organizaciones.

Los niños son quienes más sufren. Son 320.000 en riesgo de desnutrición, advirtió Unicef, que también actualizó su dramática cifra de muertos en estos 22 meses de guerra: "Más de 18.000 perdieron la vida, un promedio de 28 al día, el equivalente a una clase escolar".

En cuanto a la ayuda, la creciente presión internacional impulsó al gobierno de Benjamin Netanyahu a fomentar una mayor afluencia de ayuda humanitaria. En las últimas horas, se arrojaron 90 paquetes de cinco países: Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Egipto, Francia y Alemania. Italia también se sumó a esta iniciativa, gracias a la labor de sus ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa, y a los recientes contactos entre Giorgia Meloni y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Roma seguirá participando en estas operaciones en los próximos días, en coordinación con sus socios.

Mientras tanto, gracias a la labor de la embajada en Tel Aviv se liberaron bienes humanitarios como tiendas de campaña y alimento para animales que estaban retenidos en el puerto de Astol, anunció el ministro Antonio Tajani.

Berlín reconoció la limitada mejora en los envíos a Gaza, pero aclaró que sigue siendo "insuficiente". El gobierno alemán, que en los últimos días abandonó su tradicional cautela al pedir el inicio de negociaciones para la creación de un Estado palestino, se reunió para considerar nuevas formas de presión sobre Israel: entre las opciones, una suspensión parcial de la venta de armas.

Estados Unidos tiene una evaluación diferente de la situación humanitaria en Gaza. "Hay escasez de alimentos, pero no hay hambre", aseguró el enviado Steve Witkoff, quien, tras visitar centros de distribución, se reunió con las familias de los rehenes israelíes en Tel Aviv.

El enviado de Donald Trump admitió que las negociaciones son "complicadas" y reafirmó la postura de la Casa Blanca: se debe alcanzar un acuerdo integral, no parcial, que conduzca al fin de la guerra y al regreso de todos los rehenes. Hamás respondió a este llamamiento con su mantra habitual: "No depondremos las armas hasta que termine la ocupación". Benjamin Netanyahu aún no ha decidido cómo proceder, pero según fuentes internas, hay dos opciones: cercar la ciudad de Gaza y otros centros de población, u ocupar la ciudad. Mientras tanto, la facción palestina publicó un nuevo vídeo de propaganda en el que aparece uno de los rehenes aún con vida, Evyatar David. La cruda edición es impactante: las imágenes del joven, muy delgado y con dificultades para mantenerse en pie, se alternan con las de palestinos desnutridos. Los rehenes !comen y beben lo que nosotros comemos y bebemos!, dice el mensaje superpuesto. Aún más macabro es el detalle de David usando una pala para cavar un hoyo que podría convertirse en su tumba. La familia está desesperada: "Nos vemos obligados a presenciar la escena de nuestro amado hijo y hermano muriendo de hambre deliberada y cínicamente". (ANSA).