Israel: Más tensión entre Netanyahu y el general Zamir

Katz declaró que los nombramientos militares "se realizaron sin coordinación ni acuerdo previo" con el ministro, "en violación del procedimiento establecido", y por lo tanto, "no tiene intención de discutir ni aprobar ninguno de los nombramientos ni nombres publicados".

En un comunicado del ejército emitido poco después, Zamir respondió que él es "la única autoridad autorizada para nombrar oficiales a partir del rango de coronel".

Las tensiones han estado latentes durante semanas entre Zamir y el gobierno de Netanyahu sobre los próximos pasos de la operación militar en Gaza.

Según informes, el Jefe de Estado Mayor se opuso al plan aprobado por el gabinete de ocupar toda la Franja, optando en cambio por cercar la ciudad más densamente poblada, Ciudad de Gaza. (ANSA).