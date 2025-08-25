Israel: masacre de reporteros en Gaza, suman 245 fallecidos

Más que las dos guerras mundiales, más que las guerras de Corea o Vietnam, más que Afganistán.

Los cinco muertos en el asalto al hospital de Khan Yunis elevan el número de periodistas asesinados en la Franja a al menos 245 desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, según el Sindicato de Periodistas Palestinos.

El mes más sangriento fue octubre de 2023, con 37 víctimas, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Estados Unidos.

Datos de Reporteros Sin Fronteras (RSF) indican que al menos 380 personas han resultado heridas de diversa consideración en ataques israelíes.

Si bien 90 medios de comunicación han sido destruidos, 31 periodistas palestinos han sido encarcelados y recluidos en prisiones israelíes, y 35 reporteros han sido atacados deliberadamente; todos los demás entran en la categoría de víctimas colaterales.

Según las estadísticas de la Unesco, desde el año 2000 hasta hoy han sido asesinados 1683 periodistas en todas las guerras y, sólo en 2024, explica el CPJ, un reportero fue asesinado cada tres días. (ANSA).