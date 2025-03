israel mata a dos palestinos en gaza en pleno estancamiento del acuerdo de alto el fuego

(Cambio de titular, añade detalles, más ataques)

DUBÁI, 3 mar (Reuters) - Los disparos israelíes mataron al menos a dos personas en Ráfah e hirieron a otras tres en Jan Yunis, en el sur de Gaza, lo que hizo temer a los palestinos que el alto el fuego pudiera derrumbarse por completo después de que Israel impusiera un bloqueo total al destrozado enclave. La primera fase de un alto el fuego que comenzó en enero finalizó el fin de semana sin que se llegara a un acuerdo sobre lo que sucederá a continuación. Los milicianos de Hamás afirman que ahora debe comenzar una segunda fase que conduzca a una retirada israelí permanente y al fin de la guerra. Israel, en cambio, ha ofrecido una prórroga temporal hasta abril, para que Hamás libere a más rehenes a cambio de detenidos palestinos, sin conversaciones inmediatas sobre el futuro de Gaza. Dos portavoces del Gobierno israelí dijeron que los mediadores habían pedido a Israel unos días más para resolver el estancamiento del alto el fuego. Israel subió la apuesta el domingo al imponer un bloqueo total de todos los suministros, incluidos alimentos y combustible, que se suministra a los 2,3 millones de gazatíes que viven entre las ruinas. Cientos de camiones cargados de suministros quedaron retenidos en Egipto, donde se les denegó el permiso de entrada. Los residentes de Gaza afirmaron que las tiendas se habían vaciado rápidamente de todos los suministros y que el precio de un saco de harina se había multiplicado durante la noche. "¿De dónde saldrá nuestra comida?", preguntó Salah al-Hajj Hassan, residente en Jabalia, en el extremo norte de Gaza, donde las familias han regresado a sus casas destruidas para vivir entre los escombros. "Nos estamos muriendo y no queremos la guerra ni las alarmas del desplazamiento ni las alarmas de que nuestros hijos se están muriendo de hambre".

DISPAROS DE TANQUES Los residentes del enclave afirmaron que los tanques israelíes estacionados cerca de la frontera oriental y meridional de Gaza intensificaron los disparos y los bombardeos con tanques contra las afueras durante toda la noche, lo que hizo temer a la población que se reanudarían los combates. Al menos dos personas murieron por los disparos de un dron israelí en Ráfah, y tres resultaron heridas por los disparos de un helicóptero en Jan Yunis, según informaron los médicos. El ejército israelí no hizo ningún comentario inmediato. Un portavoz palestino de uno de los grupos aliados de Hamás en Gaza dijo a Reuters que se había declarado el estado de alerta entre los combatientes en previsión de cualquier "movimiento traicionero de la ocupación". La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que había adoptado una propuesta del enviado del presidente estadounidense, Steve Witkoff, para un alto el fuego temporal durante el mes sagrado musulmán del Ramadán y la fiesta judía de Pascua, que terminaría alrededor del 20 de abril. La tregua estaría condicionada a que Hamás libere a la mitad de los rehenes vivos y muertos restantes el primer día, y el resto al concluir si se llega a un acuerdo sobre un alto el fuego permanente. Hamás afirma que está comprometida con el alto el fuego acordado originalmente, que estaba previsto que pasara a una segunda fase, con negociaciones encaminadas a poner fin a la guerra de forma permanente, y los rehenes solo podrían ser liberados en virtud de ese plan. Mientras tanto, el Ministerio del Interior de Gaza, dirigido por Hamás, pidió a los residentes que facilitaran información sobre los comerciantes que habían subido los precios de los alimentos a raíz del nuevo bloqueo. Tamer al-Burai, un comerciante de Gaza, dijo que, con las tiendas repentinamente vacías, el precio de un saco de harina había subido de 40 shekels a 100 shekels (28 dólares). Los precios del aceite de cocina, el combustible y las verduras también habían subido. Salama Marouf, director de la oficina de medios de comunicación del Gobierno de Gaza, dirigido por Hamás, instó a los gazatíes a no entrar en pánico y afirmó que había alimentos suficientes en los mercados para al menos dos semanas. El Ministerio de Economía ya participa en los esfuerzos para obligar a los comerciantes a no subir los precios. (Información de Nidal al Mughrabi; información adicional de Jana Choukeir y Maayan Lubell; redacción de Nidal al Mughrabi; edición de Ed Osmond y Peter Graff; edición en español de Mireia Merino y María Bayarri Cárdenas)