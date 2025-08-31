Israel mata a portavoz de Hamas; hospitales reportan decenas de muertos en Gaza

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció el domingo que Abu Obeida, un portavoz del ala armada de Hamas, fue asesinado en Gaza el fin de semana.

La última declaración de Obeida fue el viernes, cuando Israel comenzó las etapas iniciales de una nueva ofensiva militar en la Ciudad de Gaza, declarando la zona como un área de combate. Hamas no ha comentado sobre la afirmación de Israel.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo previamente que Israel había atacado a Obeida, el portavoz de larga data de las Brigadas Qassam de Hamas, pero no sabía si había sido asesinado.

“Me doy cuenta de que no hay nadie abordando esta cuestión del lado de Hamas”, dijo Netanyahu a los ministros en una reunión semanal del gabinete.

Obeida es el último representante de Hamas que Israel ha atacado y asesinado en su intento de desmantelar la capacidad militar del grupo y prevenir un ataque como el del 7 de octubre de 2023, cuando milicianos secuestraron a 251 personas y mataron a unas 1200 personas, en su mayoría civiles.

Israel ha asesinado a muchos de los principales líderes militares y políticos de Hamas.

Una trampa mortal

Al menos 43 palestinos han sido asesinados desde el sábado, la mayoría de ellos en Ciudad de Gaza, según hospitales locales. El Hospital Shifa —el más grande del territorio— dijo que llevaron 29 cuerpos a su morgue, incluidos 10 de personas asesinadas mientras buscaban ayuda y otras alcanzadas en toda la ciudad.

El domingo por la mañana, funcionarios del hospital informaron de 11 muertes más por ataques y disparos. El Hospital Al-Awda dijo que siete de ellos eran civiles que intentaban llegar a la ayuda.

Testigos dijeron que las tropas israelíes abrieron fuego contra multitudes en el Corredor de Netzarim, una zona militar israelí que divide Gaza.

“Estábamos tratando de conseguir comida, pero nos encontramos con las balas de la ocupación”, dijo Ragheb Abu Lebda, de Nuseirat, quien vio al menos a tres personas sangrando por heridas de bala. “Es una trampa mortal”.

El corredor se ha vuelto cada vez más peligroso, con civiles asesinados mientras se acercaban a convoyes de la ONU abrumados por saqueadores y multitudes desesperadas, o disparados en su camino a sitios administrados por la Fundación Humanitaria de Gaza, un contratista estadounidense respaldado por Israel. Ni la fundación ni el ejército israelí respondieron a preguntas sobre las bajas del domingo.

Desnutrición y desplazamiento

Israel lleva semanas operando en las afueras de Ciudad de Gaza, así como en el campo de refugiados de Jabaliya, para preparar las etapas iniciales de su ofensiva, que anunció el viernes.

Su ejército ha intensificado desde entonces sus ataques aéreos en las áreas costeras de la ciudad, incluyendo Rimal.

Su portavoz del ejército de habla árabe ha instado a los cientos de miles de palestinos que aún están en la Ciudad de Gaza a huir hacia el sur, pero solo decenas de miles lo han hecho. Muchos dicen que están demasiado agotados después de desplazamientos repetidos o no están convencidos de que cualquier lugar sea más seguro.

Naciones Unidas dice que aproximadamente 65.000 palestinos han huido de sus hogares desde el 1 de agosto, incluidos 23.199 en la última semana. Muchos viven en refugios temporales después de múltiples desplazamientos. Más del 90% de los 2,1 millones de palestinos en Gaza han sido desplazados al menos una vez durante la guerra, y muchos varias veces, según la ONU.

Israel ha anunciado nuevos proyectos de infraestructura en el sur de Gaza y ha señalado que la ayuda a la Ciudad de Gaza podría ser cortada, pasos que los palestinos dicen equivalen a un desplazamiento forzado.

Israel ha estado operando durante semanas en las afueras de Ciudad de Gaza, así como en el campo de refugiados de Jabaliya. También intensificó sus ataques aéreos en las áreas costeras de la ciudad.

Siete adultos palestinos murieron por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, informó el domingo el Ministerio de Salud del territorio.

Eso ha llevado el número de muertes por causas relacionadas con la desnutrición a 215 desde finales de junio, cuando el ministerio comenzó a contar los decesos en esta categoría de edad.

Otros 124 niños murieron por causas relacionadas con la desnutrición desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, indicó el ministerio.

Al menos 63.371 palestinos han muerto en Gaza durante la guerra, dijo el ministerio, que no dice cuántos son combatientes o civiles, pero dice que alrededor de la mitad han sido mujeres y niños.

El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas de guerra. Israel disputa las cifras, pero no ha proporcionado propias.

_____

Metz informó desde Jerusalén; Magdy desde El Cairo y Melanie Lidman desde Tel Aviv.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.